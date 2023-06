Fedez torna a far discutere. Il rapper ha deciso di farsi tatuare il ritratto della figlia Vittoria sulla gamba, ma il risultato non è piaciuto ai suoi fan. Sono arrivate tantissime critiche dopo che ha mostrato il tatuaggio, tanto che lui stesso ha deciso di intervenire.

Fedez, spunta un nuovo tatuaggio dedicato alla figlia Vittoria: le critiche

“Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia, e poi tatuatevelo” è il messaggio ironico che Fedez ha scritto come didascalia quando ha pubblicato il tatuaggio che si è fatto fare sulla gamba. Si tratta del ritratto di sua figlia, la piccola Vittoria. Il disegno non è piaciuto ai fan del rapper, che si sono immediatamente scatenati con le critiche, arrivando a consigliargli di denunciare il tatuatore. Effettivamente, ad un primo sguardo, il risultato non sembra essere riuscito nel migliore dei modi, ma in realtà c’è qualcosa dietro, come ha successivamente spiegato il rapper. I fan di Fedez si sono chiesti per quale motivo abbia deciso di farsi un tatuaggio simile, che a detta di molti non risalterebbe per niente la straordinaria bellezza di Vittoria. La piccola, nata dall’amore del rapper con Chiara Ferragni, è davvero bellissima e sui social ha già conquistato il cuore dei fan dei suoi genitori, insieme al fratellino maggiore Leone, anche lui bellissimo. Il tatuaggio che ha mostrato Fedez non riesce a dare bene l’idea della bellezza della sua bambina, ma mostra qualcosa di più, che lui stesso ha voluto precisare replicando alle tantissime critiche. “L’ho voluto io così” è stata la sua prima reazione, prima di spiegare più nel dettaglio per quale motivo ha scelto proprio di farsi tatuare quella foto della figlia.

Fedez, il nuovo tatuaggio: la replica alle critiche



“Amici, non siate cattivi. L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. Non siate cattivi” ha risposto Fedez tra le storie pubblicate su Instagram, cercando di fermare le numerose critiche che sono arrivate dopo la condivisione dello scatto. “Non rispecchia la bellezza di Vittoria, è vero, ma rispecchia la sua anima” ha aggiunto Fedez. Il rapper ha voluto sottolineare di aver scelto quella foto della figlia perché secondo lui rispecchia in modo particolare la sua anima. Nonostante questo i fan hanno criticato la scelta di farsi tatuare quell’espressione particolare fatta dalla piccola, mentre altri hanno insultato il tatuatore, arrivando a dire che non è bravo nel suo lavoro e consigliando a Fedez di denunciarlo. Le critiche sono continuate senza sosta, ma il rapper ha precisato che è stata una scelta consapevole e non un errore del tatuatore, cercando anche di mettere a freno tutte le critiche ricevute dal professionista per il suo lavoro. Che sia stata una scelta davvero consapevole oppure no, il risultato non ha soddisfatto i tanti follower che seguono il cantante.