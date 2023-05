Mr. Marra: chi è il nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio?

Su Instagram è seguito da 142 mila follower, ma è attivissimo su Twitch e conduce da tempo il Cerbero Podcast. Lui è Davide Marra, conosciuto ai più come Mr. Marra e il suo nome nel 2023 è stato associato a quello di Muschio Selvaggio: new entry nel noto podcast di Fedez? Scopriamo tutti i dettagli.

Chi è Mr. Marra?

Mr. Marra, nome d’arte di Davide Marra, è nato a Roma il 18 ottobre 1991 sotto il segno della Bilancia e attualmente ha 31 anni (va per i 32).

La sua popolarità comincia dopo essere diventato la terza testa di Cerbero Podcast, format che su Twitter si presenta (e si dichiara) come: «fattualmente il miglior podcast in Italia».

Mr. Marra ha spesso raccontato di essersi avvicinato al mondo della musica nel 2020, anno in cui ha pubblicato il suo primo singolo intitolato C’è dolore.

Oltre alla passione di Twitch, mondo da cui proviene e che di base gli ha dato il successo maggiore, Mr. Marra prosegue con il suo progetto musicale, che per altro gli sta regalando numerose soddisfazioni. Tra il 2021 e il 2022, infatti, è uscito il suo secondo singolo, accompagnato da Alex Mucci e dalla fidanzata. Il titolo è Blue Valentine e ha raggiunto oltre 100 mila stream su Spotify.

In occasione dei Boscar 2022 Mr. Marra ha fatto uscire una nuova canzone, Parole Parole. Si tratta di una cover inedita, che conferma ancora una volta quanto per Marra la musica sia da intendersi come un posto speciale, un luogo sicuro in cui potersi rifugiare ogni volta che vuole.

Il successo di Mr. Marra sui social: da Youtube a Twitch le views sono tantissime

Mr. Marra nasce come content creator digitale e il suo esordio avviene ufficialmente nel 2017 con Youtube. Inizialmente Marra pubblicava video recensioni di film, di attori, di registi, di musica, di arte e di tutto ciò che riguardava il mondo dello spettacolo. Passioni che gli sono rimaste nel corso degli anni e che gli hanno permesso anche di evolversi a livello stilistico. Si inserisce come terza testa di Cerbero Podcast, accanto ai colleghi Simone Santoro e Mr. Flame. Il successo del podcast su Twitch è incredibile. Il format in questione è particolarmente seguito dai giovani della Gen Z e tratta i temi più disparati tra cui spiccano: femminismo tossico, revenge porn e tanto altro.

Su Instagram Mr. Marra è seguitissimo: il suo profilo conta un totale di 142 mila follower, per un totale di 433 post pubblicati. Un successo dietro l’altro, una crescita artistica e professionale incredibile.

Mr. Marra entrerà a Muschio Selvaggio di Fedez?

Nel 2023 il nome di Mr. Marra è stato associato a quello di Fedez, in particolare a quello del podcast del rapper, Muschio Selvaggio. Dopo varie voci secondo cui Fedez e Luis Sal avessero litigato, i rumors si sono bloccati e pare che tra i due non ci sia alcuna diatriba amicale. In ogni caso, Mr. Marra è apparso a fianco di Fedez il 15 maggio 2023 e i due, insieme, hanno condotto la trasmissione del rapper. Che sia l’inizio di una nuova avventura?