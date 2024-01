Chiara Ferragni torna su Instagram dopo il caso Balocco e disattiva i commenti ai follower

Chiara Ferragni è tornata su Instagram pubblicando un post. L’influencer, dopo il caso Balocco, ha deciso di disattivare i commenti da parte dei follower. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Chiara Ferragni è ancora al centro delle polemiche dopo il caso del Pandoro Balocco, dove l’imprenditrice e influencer è accusata di truffa aggravata. Lo scorso 18 dicembre, Chiara aveva pubblicato su Instagram un video dove si scusava per quanto accaduto e da allora, a parte alcune storie, l’influencer non aveva più pubblicato nulla, fino a ieri sera. La Ferragni ha infatti pubblicato una carrellata di foto che la ritraevano in montagna sulla neve con i figli, Leone e Vittoria, mentre il marito Fedez non era presente. Chiara ha quindi preferito andare via con i figli invece di partecipare alla Fashion Week. Solitamente sotto i post di Chiara Ferragni era possibile commentare ma, questa volta, l’imprenditrice ha deciso di disattivare i commenti ai suoi follower. Sono stati infatti tantissimi i messaggi di critica e gli insulti ricevuti, per questo motivo probabilmente la Ferragni ha preferito togliere la possibilità di commentare. Insomma per Chiara Ferragni l’anno è iniziato nel peggiore dei modi, lo scandalo del Pandoro è infatti ben lontano dallo sgonfiarsi e ha già perso collaborazioni importanti come quella con Coca Cola, il cui spot con Chiara avrebbe dovuto andare in onda verso la fine del mese di gennaio. Inoltre le ultime indiscrezioni parlano di una “frizione grossa” tra Chiara Ferragni e Fedez, causata a quanto pare dalle ultime esternazioni social del rapper contro i tanti giornalisti appostati sotto casa loro. Tutto ciò non sarebbe piaciuto all’influencer.

Chiara Ferragni: “sono pronta a chiarire tutto ma solo con le autorità”

In un comunicato stampa diffuso dai suoi legali, Chiara Ferragni ha precisato che è pronta a parlare con i magistrati per chiarire tutto, ma che parlerà solamente con loro. Questo quello che si legge nella nota: “in seguito a continue sollecitazioni ricevute dai vari organi di informazione, Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto”. Chiara Ferragni ha ribadito più volte di aver agito in buona fede e che ha massima fiducia nella magistratura. Il corso della giustizia confermerà o meno se si sia trattato di truffa aggravata, il pandoro Balocco era stato infatti venduto a tre volte il costo medio spiegando che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza. Cosa che però non è avvenuta, in quanto la donazione era stata già fatta in precedenza dalla sola Balocco. Insomma, il caso pandoro-gate sembra ancora lontano dallo sgonfiarsi, staremo a vedere cosa succederà.

