Il mistero del cerotto sul braccio di Chiara Ferragni è stato finalmente svelato. L’imprenditrice, a distanza di qualche settimana, ha vuotato il sacco, svelando di aver subito un piccolo intervento.

Chiara Ferragni: il motivo del cerotto al braccio

Da giorni, i fan di Chiara Ferragni sono in allarme a causa di un cerotto che sfoggia sul braccio sinistro.

L’imprenditrice, in vacanza a Saint Moritz con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, ha deciso di vuotare il sacco. Ha subito un piccolo intervento ad un neo e adesso che ha tra le mani i risultati della biopsia si sente pronta per parlarne con i fan.

Il racconto di Chiara Ferragni

Con un video su TikTok, Chiara ha raccontato:

“Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare… Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi… per questo motivo li controllo spesso. Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era diverso e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo”.

Durante una visita di controllo dal dermatologo, la Ferragni ha scoperto che un neo andava assolutamente tolto. Pertanto, ha subito un piccolo intervento ed è questo il motivo per cui aveva un cerotto al braccio.

Il risultato della biopsia

Chiara è rimasta in silenzio fino ad oggi perché non aveva ancora avuto il risultato della biopsia. Adesso che sa per certo che non c’è nulla di cui preoccuparsi si è sentita pronta di parlarne con i fan.

“Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok. Questo per dirvi controllatevi sempre i nei perché sono veramente fra i tumori peggiori. Però, facendo spesso visite sono anche quelli più facili da trovare e da tenere sotto controllo“, ha concluso Chiara Ferragni.