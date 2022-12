Come sempre i look di Chiara Ferragni sono piuttosto divisivi: ecco cosa è successo al concerto di Max Pezzali.

C’era poco da dubitare sul fatto che la presenza di Chiara Ferragni al concerto di Max Pezzali avrebbe dato da chiacchierare al mondo dei social. Già di per sé il concerto di Max Pezzali ha attirato moltissimi sguardi: d’altro canto si parla di uno degli artisti più amati della musica italiana, che è tornato a esibirsi con tutte le sue canzoni più classiche e di successo in quel di Milano, nello specifico al Forum Mediolanum.

Chiara Ferragni: il look sfoggiato al concerto di Max Pezzali

Chiara Ferragni si è sempre dichiarata una grande fan degli 883 e non c’era dubbio che avrebbe colto l’occasione per fare un tuffo nel passato tramite questo imperdibile appuntamento con i ricordi degli anni ’90. E proprio anni ’90 è stato anche il suo look, che però ha diviso i fan, come sempre.

Veronica Ferraro, Chiara Basi e la madre dell’influencer (Marina Di Guardo) erano con Chiara Ferragni all’evento, così come dimostrano le stories e le foto postate dall’evento, che immortalano la loro allegria e commozione del bel momento musicale.

Ma cosa c’è stato di tanto divisivo nell’outfit di Chiara? Vediamo prima di tutto come era composto.

Come ormai di consueto, Chiara Ferragni ha mostrato il suo “fit check” prima di recarsi all’evento, sfoggiando il look ispirato proprio alle vibes del passato che caratterizzano i classici di Max Pezzali e degli 883. Pezzo forte dell’outfit era senza dubbio il pantalone a zampa di Etro, in pienissimo stile anni ’90, con motivo leopardato per certo audace.

Il brand ha firmato anche il microtop marrone indossato dall’influencer, abbinato agli stivali di camoscio, più che comodi ai piedi per potersi scatenare, firmati invece Tod’s. Giuseppe di Morabito ha invece firmato il bomber sfoggiato dalla Ferragni, sempre marrone.

Ma il capo incriminato è, appunto, il microtop. Vediamo come mai.

Chiara Ferragni: le critiche ai suoi look e la preoccupazione dei fan

Non è la prima volta che Chiara Ferragni fa sollevare la polemica con i suoi look. La critica che più spesso le viene mossa riguarda la presunta adeguatezza dei suoi outfit al ruolo di madre, concetto che ovviamente non è condiviso né da Chiara né dal suo pubblico (e né, tantomeno, si può considerare al passo coi tempi).

Anche in questo caso qualcuno si è appigliato a questo, giacché il sopracitato top era mini per davvero: una striscia di tessuto che lasciava ben visibile la parte inferiore del seno. E l’underboob visibile ha fatto scatenare i più bacchettoni.

Un’altra fetta di fan si è invece concentrata sul cerotto sul braccio sinistro di Chiara Ferragni, ben visibile in più di una foto sia risalente al concerto che ai giorni successivi. I più si sono preoccupati per lo stato di salute della giovane influencer, notando anche un suo presunto dimagrimento. Sullo stato di salute di Chiara, però, nulla è stato detto né specificato anche a seguito delle immagini che lei stessa ha postato in cui il cerotto è più che visibile (il che, chiaramente, ha sollevato le domande dei fan). Chissà se Chiara si esprimerà sul fatto.