Chiara Ferragni, il suo Safari è super cool: look e prezzi

Chiara Ferragni va in Sudafrica e non dimentica lo stile e il luxury: volete consocere i must have della stagione?

Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per una vacanza con i fiocchi. Poteva l’influencer e imprenditrice lasciare a casa la moda? Impossibile. Ed ecco che la sua valigia si è riempita di capi luxury, perfettamente sfoggiati anche in occasione del Safari, ovviamente a prova di contenuti social.

Chiara Ferragni al Safari: i look sono luxury e tutti extra cool

Programmato già dal 2020 ma saltato per cause di forza maggiore, il viaggio in Sudafrica di Chiara Ferragni è finalmente arrivato. Non ha fatto in tempo ad arrivare che l’influencer ha immediatamente cominciato a postare numerosi contenuti social per condividere tutto l’itinerario con i suoi follower. Dopo il “piccolo” imprevisto della valigia smarrita nel bel mezzo della savana, Ferragni si è trovata a vivere incredibili esperienza di vita, tra cui il Safari, momento per lei indimenticabile ed emozionante.

Per l’occasione l’imprenditrice non ha badato al minimalismo fashion, ma ha puntato su outfit ricercati e sempre impeccabili: c’era da dubitare per caso?

Dopo essere riuscita a recuperare il suo amato bagaglio, Chiara Ferragni a cominciato a sfoggiare tutti i suoi look da Safari, uno più lussuoso dell’altro e in perfetta coordinazione con il mood sudafricano.

Shorts e crop top: la combo perfetta di Chiara Ferragni

Il road trip di Chiara Ferragni non poteva essere più cool. Per le sue avventure al safari in giro per il meraviglioso panorama africano l’influencer ha scelto di abbinare molto spesso un semplice paio di shorts a crop top stilosissimi. Un abbinamento che vedremo molto durante la bella stagione e che Ferragni non poteva non anticipare. Se di giorno si è data alla pazza gioia in fatto di “lunghezze”, per la sera ha quasi sempre optato per una bella felpa avvolgente.

Il safari di Chiara Ferragni è di lusso: la camicetta crop è un must have

Non esiste tendenza senza Chiara Ferragni. Durante il suo Safari l’influencer ha sfoggiato quello che nella primavera-estate 2023 sarà uno dei principali trend: la camicetta crop. Non una qualsiasi, ovviamente, perché Chiara Ferragni quando sfoggia qualcosa lo fa sempre con stile. La sua camicetta crop, infatti, è firmata Miu Miu e ha un valore pari a 760 €. Color giallo savana, il capo è stato abbinato a un paio di shorts in denim e un cardigan di lana brandizzato Alanui. Il modello del cardigan ricorda i colori e le fantasie tipiche del Sudafrica e si sposa alla perfezione con l’habitat della savana e della tradizione del posto. Il nome del cardigan, non a caso, è Desert Island Icon, è a maniche lunghe e ha la cintura in vita. Per lui il prezzo è decisamente high cost: 3733 €.

Può esistere Safari senza accessori? Chiara Ferragni sceglie il suo brand

Poteva Chiara Ferragni non aggiungere qualche tocco di personalità in più ai suoi outfit? Durante i suoi giorni in giro per la meravigliosa Sudafrica, Ferragni ha scelto i giusti accessori e sono stati gli occhiali da sole ad avere la meglio in ogni proposta di stile. In particolare, l’influencer ha scelto un paio di occhiali da sole del suo brand: il modello, super cool, è colorato con lenti specchiate verdi e ha un prezzo pari a 140 €.

Un viaggio all’insegna del divertimento e della moda, elemento fondamentale nella vita di Chiara Ferragni.