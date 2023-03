In occasione della Giornata del Profumo 2023, scopriamo insieme quali fragranze ama usare Chiara Ferragni. La regina delle influencer ha un gusto molto apprezzato e ha anche lanciato una sua linea di profumi.

Chiara Ferragni: che profumo usa?



Oggi è la Giornata del Profumo 2023, un’occasione speciale per celebrare le fragranze più amate dalle donne e scoprire qualcosa in più su questo settore così amato, che riesce sempre a regalare il buonumore. Chiara Ferragni è una vera regina di stile ed è sempre molto seguita dai suoi follower e dalle donne in generale, che spesso seguono i suoi consigli ed imitano i suoi outfit, le sue manicure, i suoi tagli di capelli. L’imprenditrice digitale usa anche diversi profumi, anche se non si sa con esattezza quale sia il suo preferito. Sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni profumi che ama, senza mai rivelare quale sia la sua fragranza segreta, che rende il suo profumo unico e che la fa sentire bene con se stessa. Uno dei profumi che ha condiviso sui social è Prada Paradoxe, proposto dalla casa di moda italiana come “la celebrazione dell’essere mai uguali, sempre se stesse”, un messaggio condiviso anche dall’influencer. Il prezzo di questo profumo, che ha ottenuto un grande successo, è di 52,61 euro, abbastanza accessibile anche alle donne che non guadagnano come l’influencer. Chiara Ferragni utilizza sicuramente anche altri profumi, che non ha mostrato sui social network, ma ora dovrà sfoggiare soprattutto il suo profumo personale, la collezione di fragranze Chiara Ferragni Brand, in uscita nel 2023 grazie a una licenza con Angelina Beauty, eccellenza italiana produttrice di marchi celebri come Trussardi Parfums, Laura Biagiotti Parfums e Blumarine Parfums. A questo punto non possiamo fare altro che immaginare che la bellissima Chiara Ferragni inizi ad utilizzare il suo profumo personale, fonte di una nuova e grande soddisfazione.

La collezione di profumi di Chiara Ferragni



Non riusciamo ad immaginare una cosa che Chiara Ferragni non riesca a fare. La business woman affronta una sfida dietro l’altra, ottenendo sempre grandi successi e grandi consensi. Ora ha anche la possibilità di offrire ai suoi fan una linea di profumi tutta sua. Il gruppo Angelini Beauty lo scorso anno ha annunciato con Chiara Ferragni l’accordo di licenza in esclusiva mondiale per la produzione, distribuzione e promozione della prima linea di fragranze dell’omonimo brand. “Sono molto orgogliosa di questo accordo. Andrà a completare l’offerta della categoria beauty a marchio Chiara Ferragni. Il mondo delle fragranze è un’opportunità di ulteriore crescita per il brand e l’ultimo tassello verso la creazione di un marchio lifestyle” ha dichiarato l’influencer nella nota ufficiale del progetto. Sicuramente le fragranze di Chiara Ferragni andranno immediatamente in sold-out, come accade spesso per i suoi prodotti. Il successo è assicurato e lei stessa indosserà i suoi profumi. Le donne prendono spesso ispirazione da Chiara Ferragni, per il loro look, per la manicure, per l’hairstyle e per la sua beauty skincare. L’influencer è una musa ispiratrice per molte donne e sicuramente lo sarà anche per quanto riguarda i profumi da sfoggiare.