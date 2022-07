Attraverso i social Chiara Ferragni ha deciso di replicare contro la polemica che l’ha investita nei giorni scorsi e che è stata rilanciata sui social anche da Selvaggia Lucarelli.

Chiara Ferragni contro Selvaggia Lucarelli

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli aveva sottolineato via social che fosse reato rubato gli accappatoi e la biancheria dagli hotel, cosa che invece l’influencer Chiara Ferragni aveva candidamente ammesso di fare.

In queste ore l’influencer, stanca forse di ricevere insulti e critiche a seguito della vicenda, ha deciso di replicare con un video TikTok in cui ha scritto: “Quando creano una polemica sul ‘furto’ di un accappatoio in hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”. Nel video condiviso su TikTok all’influencer si sente dire in maniera sarcastica: “Divertente, sì, ma non divertente ahah, divertente strano”.

Cosa aveva scritto Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli – a cui si erano uniti moltissimi albergatori e gestori di hotel – aveva scritto sui social: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria degli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso”.

Nel suo video su TikTok l’influencer aveva candidamente ammesso di sottrarre la biancheria dagli hotel per tenerla come souvenir.