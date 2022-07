Selvaggia Lucarelli si è pubblicamente scagliata contro Chiara Ferragni dopo che l’influencer ha pubblicato su TikTok un video in cui dice di aver rubato un accappatoio in un hotel.

“Portare via la biancheria dagli hotel è un reato”: Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni

“Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato“, ha detto Selvaggia Lucarelli.

Nel video in questione, Chiara Ferragni aveva ammesso a cuor leggero di aver rubato l’accappatoio di un hotel, lasciando intendere che si tratta di una cosa normale. “Ditemi che voi non lo fate”, ha commentato l’influencer.

“Gli albergatori sostengono delle spese”

A Selvaggia Lucarelli quello che doveva essere un simpatico video proprio non è andato giù. La giornalista ci ha tenuto a ricordare a Chiara Ferragni e ai suoi fan che “gli albergatori sostengono delle spese”.

“Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato“, ha commentato Lucarelli, spiegando che i furti vengono puniti con da tre a sei anni di reclusione e una multa da 154 a 516 euro.

“Chiara Ferragni poi denuncia le situazioni di illegalità a Milano”

Selvaggia Lucarelli ha poi evidenziato quella che, a suo parere, sarebbe l’ipocrisia di Chiara Ferragni, che pochi giorni prima aveva lanciato un appello al sindaco di Milano Giuseppe Sala per intervenire sulla criminalità crescente.