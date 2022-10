Chiara Ferragni ha svelato il suo costume per Halloween 2022, che vuole rendere omaggio a una grande popstar statunitense. Avete già visto chi?

Chiara Ferragni diventa Christina Aguilera per Halloween

“Halloween bash ready”, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram come commento al video che la mostra vestita come Christina Aguilera nel famoso video Dirrty del 2002, taggando la cantante.

Ferragni ha riproposto il reggiseno a triangolo a righe bianche e rosse e i pantaloni a vita bassa aperti sull’inguine per mostrare gli slip rossi con la scritta nasty indossati da Aguilera. Anche la pettinatura, con qualche treccina e alcune ciocche scure, ha ripreso quella della cantante.

Ecco le foto e il video condiviso da Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni festeggia Halloween con qualche giorno di anticipo

Chiara Ferragni ha festeggiato Halloween con gli amici con qualche giorno di anticipo. Il tema della festa in costume era proprio quello delle popstar: Francesca Ferragni si è travestita da Madonna, riprendendo il look di pelle e il cappello da cowboy del video Don’t tell me, mentre Valentina Ferragni ha scelto Katy Perry e il video California Gurls, indossando un costume arcobaleno.

