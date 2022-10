Vittoria Ferragni pronta per Halloween: il costume da unicorno è il terzo travestimento nel giro di pochi giorni.

Vittoria Ferragni, anche se ad Halloween mancano ancora alcuni giorni, è già al suo terzo costume. Dopo aver sfoggiato il travestimento da zucca e quello da Gremlin, adesso è il turno dell’unicorno.

Vittoria Ferragni pronta per Halloween: il costume

Il primo costume di Halloween di Vittoria Ferragni, sfoggiato qualche giorno fa per andare in un parco a tema, è stato quello a forma di zucca.

Poi, è stata la volta del traverstimento deciso da papà Fedez, ovvero un abito da Gremlin disegnato da lui stesso. Infine, è toccato a mamma Chiara, che ha optato per un costume completamente diverso.

Vittoria Ferragni si trasforma in unicorno

Mamma Ferragni ha optato per un travestimento da unicorno. Un costume grazioso, estremamente romantico: bianco, di tulle, abbinato ad ali rosa e ad un paio di stivaletti rossi. A completare il tutto, un bel cerchietto con il corno arcobaleno.

Ferragnez ad Halloween: ci sarà il travestimento di gruppo?

Considerando che i Ferragnez hanno già deliziato i fan con un fantastico travestimento di gruppo, interpretando la Famiglia Addams al completo, la domanda sorge spontanea: a cosa hanno pensato per questo Halloween? Al momento, non è dato saperlo. Di certo, per la piccola Vittoria si tratterebbe del quarto costume nel giro di qualche giorno.