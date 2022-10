Non solo impegni di lavoro irrinunciabili, Chiara Ferragni trova anche il tempo di trascorrere un intero pomeriggio con i figli Leone e Vittoria. L’imprenditrice li ha portati prima al museo e poi a fare merenda, ma i fan sono rimasti colpiti soprattutto dal suo look con i capelli lunghissimi.

Chiara Ferragni: il look con i capelli lunghissimi

In occasione di un pomeriggio da trascorrere con i piccoli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha scelto un look in total denim che ha fatto impazzire i fan. L’imprenditrice ha sfoggiato un completo in jeans, un modello cult dell’Autunno/Inverno 2022-23. Si tratta di una gonna a tubino con corpetto abbinato, firmato Prada. Ovviamente, sotto al corpetto non poteva mancare la celebre canottiera bianca sempre by Prada.

L’hair look di Chiara Ferragni

Il completo in jeans di Prada è stato abbinato ad un paio di scarpe con il tacco in vernice nera. A completare il tutto, Chiara ha scelto un maxicappotto in pelle e una borsa a triangolo firmata Prada. Insomma, come la stessa Ferragni ha sottolineato su Instagram: “It’s a Prada or Nada kinda day“. Considerando che “o metti Prada o nulla“, l’hair look poteva mai essere lasciato al caso? Giammai.

La moglie di Fedez ha optato per i capelli lunghissimi, lasciati sciolti.

Un look non proprio comodissimo

Il look di Chiara, capelli lunghissimi compresi, ha fatto impazzire le fashion addicted. Le mamme, però, si sono chieste come abbia fatto a portare i bambini al museo e poi a fare merenda con un outfit del genere. La stessa Ferragni ha ammesso: “È stata un’impresa, ma ne è valsa la pena!“.