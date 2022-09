In occasione di un appuntamento della Fashion Week di Parigi, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look decisamente osè. L’imprenditrice ha puntato tutto sui copricapezzoli, non dimenticanto accessori so cool, che la rendono quasi un membro della Royal Family.

Chiara Ferragni: il look con il copricapezzoli

A Parigi per partecipare alla Fashion Week, Chiara Ferragni non poteva mancare all’evento organizzato da Schiaparelli. Per l’importante occasione, la moglie di Fedez ha puntato tutto su un look total black decisamente osè. Pantaloni a vita alta dal taglio classico, top trasparente a maniche lunghe con copricapezzoli oro e accessori che donano un tocco di classe.

Gli accessori sono il tocco di classe

Mentre il top con i copricapezzoli può non piacere, gli accessori sono il vero tocco di classe del look che Chiara Ferragni ha sfoggiato a Parigi.

Nello specifico, a far innamorare le fashion addicted, sono stati: la maxi cintura con una grande fibbia gold scolpita, un paio di orecchini oversize che non passano inosservati e il cappello a falda larga. Tra i commenti arrivati sul post Instagram che mostra l’outfit, si legge: “Che meraviglia” oppure “Pazzesca” o ancora “Sei la regina d’Italia“. Ovviamente, c’è anche qualcuno che la critica, ma sono nettamente in minoranza.

Chiara alla Fashion Week di Parigi con la sorella Valentina

Chiara non è sola alla Fashion Week di Parigi, ma con la sorella Valentina. Anche lei indossa un look Schiaparelli, ma a differenza della familiare ha puntato tutto su un total white, preferendo un tubino al pantalone.