Chiara Ferragni sa raccontarsi anche in chiave ironica. In un video postato sui social l'influencer supera Fedez e indossa tacchi altissimi.

Chi conosce e segue Chiara Ferragni, sa come l’influencer riesce anche in diverse occasioni a raccontare gli aspetti della sua vita in chiave ironica e divertente. Questo è stato certamente il caso del video postato nelle ultime ore nella quale l’imprenditrice digitale appare a fianco di Fedez.

In questa occasione l’imprenditrice ha indossato un paio di scarpe dal tacco vertiginoso tanto che la differenza di altezza con il marito è incredibile: inutile dire che l’effetto d’insieme è davvero esilarante.

Chiara Ferragni sovrasta Fedez: il video

Il contesto è quello della Milano Fashion Week, evento irrinunciabile del panorama della moda al quale la coppia ha preso parte in qualità di ospite. Chiara Ferragni ha indossato un outfit realizzato da Donatella Versace.

Oltre alle décolleté vertiginose l’influncer è apparsa con indosso pantaloni attillatissimi abbinati al colore delle scarpe e una giacca in pelle nera. Altrettanto elegante Fedez che ha vestito un completo scuro.

Gli scatti per la Milano Fashion Week

Chiara Ferragni ha pubblicato sui social, sempre in occasione della Milano Fashion Week alcune foto “audaci” nelle quali ha mostrato alcuni degli outfit più significativi.

Tra questi ve ne anche uno dove la influencer appare senza reggiseno. A coprirla i lunghissimi capelli biondi che hanno creato un effetto “vedo non vedo” inedito.