Chiara Ferragni ha recentemente presentato la nuova collezione del suo brand omonimo, tra cui spicca un lungo abito chiamato Mirror Party: la particolarità? La cascata di dettagli specchiati e iridescenti che emanano luce a distanza di Km.

Inutile dire che l’abito abbia conquistato i follower nel giro di pochi secondi, ma la vera domanda è: quanto costa l’abito e dove si può acquistare?

L’abito Mirror Party di Chiara Ferragni Brand: qual è il prezzo?

Non si discute: tutto ciò che fa e dice Chiara Ferragni fa sempre e comunque discutere. Che sia una fotografia, che sia un outfit check davanti allo specchio, o il lancio di un nuovo capo della sua linea, l’imprenditrice digitale riesce a colpire nel segno non senza polemiche.

L’ultima news riguarda proprio l’abbigliamento; Chiara Ferragni ha presentato alcuni nuovi pezzi della nuova collezione del suo omonimo brand, tra cui spicca un abito lungo monospalla con dettagli cut out e cascata di dettagli specchiati difficile da non notare.

Sensuale e perfetto per le festività natalizie, l’abito di Chiara Ferragni Brand è acquistabile direttamente sul sito ufficiale del marchio e ha un prezzo pari a 446 €. Disponibile in più taglie, il Mirror Party dress può essere acquistato anche tramite rate; il sito di Ferragni, infatti, offre a tutti gli utenti la possibilità di effettuare un pagamento più comodo e meno sostanzioso pagando tre rate da 148,66 €. Il prezzo non è dei più economici, ma rimane in linea con il resto dei prodotti proposti dal brand.

Il Mirror Party di Chiara Ferragni è realizzato in jersey specchiato e propone un sensualissimo spacco laterale studiato per slanciare l’intera silhouette. Per quanto riguarda la composizione, il Tessuto 1 è composto dall’86 % da Poliammide, dal 9 % di Poliestere e dal 5 % di Elastane. La fodera 1, invece, è composta dal 100 % da Poliammide.

Per completare il look ed essere ancora più shiny durante le feste, Chiara Ferragni Brand propone un abbinamento perfetto: le décolleté Mirror Party della stessa trama e luminosità a un prezzo di 249 €.

Dove acquistare il Mirror Party di Chiara Ferragni?

Il primo sito dove poter acquistare il nuovo e stilosissimo Mirror Party dress firmato Chiara Ferragni è il sito ufficiale del brand, ovviamente. Tuttavia, per coloro che non avessero intenzione di pagare l’abito a prezzo intero (446 €), c’è anche un’altra possibilità. Infatti, facendo una breve ricerca online, si scopre che lo stesso abito è disponibile sul sito pierluigilamacchia.it a un prezzo pari a 312 €, più di 100 € in meno.

La collezione Mirror Party di Chiara Ferragni brand

Il long dress Mirror Party è probabilmente il pezzo forte dell’intera collezione, ma non è l’unico. Digitando “mirror party” sul sito del brand di Ferragni, infatti, troviamo ben nove risultati: il long dress appena descritto, il top a maniche lunghe, le décolleté, i pantaloni, il mini-dress, il top a maniche corte e tre borse mirror party (due di queste sono già sold out sul sito).

Chiara Ferragni si è dedicata alla luce delle feste: chi vuole splendere a Capodanno?