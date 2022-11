Dopo le uova di Pasqua, Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro. Realizzato in collaborazione con l’azienda dolciaria Balocco, il ricavato della vendita sarà devoluto interamente in beneficenza.

Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro

Chiara Ferragni: un nome, una garanzia.

Molto probabilmente, è questo il pensiero che avrà fatto l’azienda dolciaria Balocco quando le ha proposto di collaborare con loro per un pandoro a scopo benefico. Così è nato il primo pandoro a marchio Ferragni, che viene già venduto in alcuni supermercati ad un prezzo bassissimo.

Quanto costa il pandoro di Chiara Ferragni?

Anche se Chiara non ha ancora sponsorizzato sui social il suo primo pandoro, un’utente TikTok l’ha fatto al posto suo.

La ragazza ha già acquistato il dolce natalizio e l’ha mostrato in esclusiva via social. Il prezzo? Se si considera la sua particolarità, è davvero basso: sui 9/10 euro. L’intero ricavato della vendita è destinato all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un nuovo macchinario per aiutare i bambini che soffrono di osteosarcoma e sarcoma di Ewing.

Perché il pandoro di Chiara è diverso dagli altri?

Il primo pandoro di Chiara non poteva che avere il suo inconfondibile marchio. La chicca in più? All’interno della confezione c’è uno stencil con l’iconico occhio della Ferragni, che deve essere utilizzato con uno speciale zucchero a velo di colore rosa.