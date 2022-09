Chiara Ferragni ha scritto un lungo post sui social per esortare i suoi fan a recarsi alle urne nella giornata del 25 settembre.

Chiara Ferragni: le elezioni

Più volte nelle scorse settimane Chiara Ferragni si è espressa su temi politici e ora che le elezioni politiche sono ormai alle porte, la famosa imprenditrice digitale ha scritto un lungo post via social per esortare i suoi fan a votare nella giornata del 25 settembre.

“Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento. Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in che direzione debba andare il nostro Paese: se in avanti o indietro di decenni”, ha scritto l’influencer, esortando i suoi fan a non astenersi dal voto, e ancora: “Anche se non ci sentiamo perfettamente rappresentati, anche se siamo delusi, sta a noi scegliere se proteggere o estendere quei diritti, o abbandonarli nelle mani di chi vuole ostacolarli”.

Nei giorni scorsi l’influencer si era espressa anche sul tema dell’aborto, mentre in passato si è più volte schierata a favore del DDL Zan e a favore dei diritti LGBT.