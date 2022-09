Chiara Ferragni ha conquistato i fan dei social con alcuni scatti bollenti in cui è ritratta in lingerie.

Chiara Ferragni ha sedotto i suoi fan dei social mostrandosi durante uno shooting fotografico che si è tenuto sul terrazzo di un hotel di lusso nel cuore di Roma.

Chiara Ferragni in biancheria intima

Chiara Ferragni ha posato per un noto brand di biancheria intima indossando della lingerie in pizzo semitrasparente.

Le sue foto e i suoi video – dove l’influencer si è mostrata in intimo sul terrazzo di un hotel di lusso della capitale – hanno fatto il pieno di like dai fan, che hanno lodato le sue curve da capogiro e la sua straordinaria bellezza.

Le critiche

Come sempre non sono mancate anche le critiche ai danni dell’influencer, che nelle ultime ore è stata presa di mira sui social anche per la sovraesposizione dei suoi due figli, Leone e Vittoria.

Selvaggia Lucarelli – e molti altri utenti – l’hanno criticata per aver postato un video di un momento di intimità vissuto con suo figlio Leone e registrato dalle videocamere del suo appartamento nel quartiere di CityLife a Milano.

“Va a recuperare le registrazioni, le scarica, taglia il pezzo e lo carica sui social, perché tutti sappiano cosa le ha detto il figlio nel buio della sua cameretta. Vuole l’approvazione nell’approvazione, il figlio che le dica che è una buona madre e che tutti sentano così diranno che il figlio-dice-che-è una buPona madre.

Il figlio che diventa strumento di meta-consenso. Ecco, mi ha stupito l’indignazione generale perché non mi sembra niente di così tanto diverso da quello che i Ferragnez fanno costantemente dei figli”, ha scritto la giornalista.