Durante la Fashion Week Chiara Ferragni ha sedotto i fan dei social con un look a dir poco provocante e che, a quanto pare, non ha mancato di conquistare anche suo marito Fedez.

Chiara Ferragni: il look bollente

“Che fr**ona!”, ha detto Fedez mostrando ai fan il look seducente sfoggiato da sua moglie per il secondo giorno della Fashion Week.

Chiara Ferragni ha deciso di mettere in mostra le sue curve bollenti con un outfit firmato Prada e tra i fan ha fatto il pieno di like. Suo marito, che sembra essere più innamorato che mai, non ha perso come sempre l’occasione per lodare la bellezza di sua moglie.

Chiara Ferragni: la vita privata

Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme dal 2016. Nel 2018 sono diventati genitori per la prima volta e, dopo le nozze, nel 2021 hanno avuto la loro seconda bambina, Vittoria.

Molto presto la coppia traslocherà in una casa più grande a CityLife a Milano e Fedez non ha fatto segreto di desiderare un giorno anche un terzo bambino.

Lui e Chiara Ferragni decideranno davvero di allargare ulteriormente la famigli? I loro fan non vedono l’ora di saperne di più e sperano di ricevere presto il tenero annuncio.