Chiara Ferragni ha ripreso a fare sport. La moglie di Fedez, che non ha mai amato troppo l’attività fisica, ha optato per il pilates, sfoggiando un look che ha subito catturato l’attenzione dei fan. La domanda sorge spontanea: le Birkenstock sono adatte?

Chiara Ferragni: il look da pilates

Dopo la Fashion Week, che l’ha portata a viaggiare in continuazione, Chiara Ferragni è tornata in pianta stabile a Milano. Tra i vari impegni quotidiani, l’imprenditrice ha trovato il tempo di fare anche un po’ di sport. Ha optato per una bella lezione di pilates, con un look quasi impeccabile. Chiara ha sfoggiato un completino sporty della sua linea di abbigliamento, ma ai piedi calza un paio di Birkenstock all’ultima moda: una scelta strana e azzardata?

Completo promosso, scarpe bocciate

Il completo sportivo di Chiara Ferragni Collection è color blu elettrico. I leggins sono a vita alta e in tessuto lucido, mentre il reggiseno in tinta è un modello con taglio cut-out sul seno. Per corprirsi dal freddo, l’imprenditrice ha optato per un maglioncino bianco di pelo, sempre della sua linea di abbigliamento. A far scalpore, però, non è stato il look in sé, quanto le scarpe: un paio di classiche Birkenstock.

Fare pilates con le ‘ciabatte’ diventerà di moda? Di certo, le corse al pronto soccorso aumenterebbero in un lampo.

Quanto costano le Birkenstock?

Tralasciando il fatto che le Birkenstock non sono calzature adatte per l’attività sportiva, la domanda a questo punto è un’altra: quanto costano? Non si tratta del modello classico, ma del sandalo super griffato con tomaia in velluto e fibbie ricoperte di cristalli. Le scarpe, firmate dallo stilista Manolo Blahnik, vengono vendute sul sito ufficiale a 595 euro.