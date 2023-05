Dopo avere pubblicato una foto audace sui social media, Chiara Ferragni ha ricevuto non pochi commenti. Tra questi è apparso anche quello di Giulia, una bambina di 11 anni che, dopo averla criticata per lo scatto, ha suscitato un grande clamore mediatico. La conseguenza? Il suo profilo Instagram è stato chiuso.

Chiara Ferragni, bambina di 11 anni la critica: chiuso il suo profilo Instagram

È successo di nuovo: l’imprenditrice digitale più nota d’Italia ha postato una foto senza veli sul suo profilo Instagram e, come c’era da aspettarselo, sono piovuti commenti di ogni genere e di ogni tipologia, critiche comprese. Tra tutte le parole spese sotto la foto di Chiara Ferragni, però, c’è stato un commento che ha destato particolare interesse. Si tratta del commento di una certa Giulia, una bambina di 11 anni, che si è permessa di esprimere la sua opinione in merito allo scatto, criticando fermamente l’imprenditrice Ferragni. Il commento di Giulia ha raccolto migliaia di like e Ferragni si è sentita quasi in dovere di rispondere, cosa che solitamente si risparmia di fare.

Il caso ha sicuramente interessato il web, ma recentemente si è scoperto che il profilo Instagram di Giulia è stato ufficialmente chiuso. La domanda sorge ovviamente spontanea: perché il profilo è stato chiuso? La risposta è altrettanto semplice: l’età di Giulia non consentirebbe l’iscrizione a Instagram.

Chiara Ferragni, bambina di 11 anni la critica: chiuso il profilo Instagram a causa dell’età?

A quanto pare il commento di Giulia sotto il post di Chiara Ferragni non solo ha dato modo di alimentare la polemica nei confronti dell’imprenditrice, ma ha sollevato una questione ben più grande. Pensandoci bene, infatti, il profilo Instagram di Giulia è stato chiuso in primis a causa della sua età: il limite per iscriversi al social media è 13 anni e Giulia, a quanto pare, ne ha solamente 11. Non solo: a quanto pare fino a 17 anni l’account social deve rimanere privato, mentre pare che quello di Giulia fosse non solo aperto, ma fosse anche seguito da un pubblico piuttosto ampio.

Il commento di Giulia sotto la foto di Chiara Ferragni è sembrato anche “ben troppo elaborato” per essere stato scritto da una bambina di 11 anni, tant’è che sono state molte le ipotesi che a scriverlo fosse stata in realtà la madre e che, elemento ancora maggiore, l’intero profilo social fosse gestito direttamente dai genitori.

In realtà è stata poi la madre a smentire tutto, ma ha confermato di avere disattivato le notifiche del profilo, onde evitare che la figlia leggesse commenti spiacevoli.

Al resto ci ha pensato Instagram: il social, infatti, ha cercato di proteggere la ragazzina di 11 anni dalla velocità del web e da quello che quest’ultimo avrebbe potuto creare. Purtroppo, però, tale protezione ha significato la chiusura del suo profilo Instagram e dunque anche la perdita di tutti i contenuti da lei pubblicati.

Insomma, Chiara Ferragni ancora una volta è riuscita a creare scompiglio e a fare parlare di sé, tra chi la critica fortemente e chi, invece, continua ad apprezzarla.