È una celeberrima hairstylist e tra le sue mani è finita anche Chiara Ferragni. Un lavoro per lei appassionante e stimolante, che nel corso degli anni l’ha portata a lavorare con star di un certo livello. Si chiama Patti Bussa e oltre a essere una grande professionista è anche una grande appassionata di tendenze, ovviamente.

Chi è Patti Bussa? Dove lavora l’hairstylist di Chiara Ferragni

Patti Bussa è una delle hairstylist più apprezzate e amate nel fashion world e sono numerose le celebrità che si sono affidate a lei. Tra queste c’è anche la nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ormai diventata una sua grandissima fan.

Patti Bussa è originaria di Milano e la sua passione per l’hair styling comincia molto presto. Sicura di volere intraprendere una carriera del magico mondo dei capelli, Bussa si iscrive all’Accademia Tony&Guy di Londra, esperienze che le apre le porte alle prime occasioni lavorative. Dopo 5 anni vissuti in Inghilterra, l’hairstylist di Chiara Ferragni torna in Italia, a Milano, dove apre l’agenzia Green Apple, diventando un importante punto di riferimento nel mondo dell’hair styling dedicato alla moda. Ha infatti spesso lavorato dietro nei backstage di set e di sfilate molto importanti, ma la sua carriera cambia quando diventa hairstylist di fiducia di importanti volti del mondo dello spettacolo e non solo. Chiara Ferragni è diventata una presenza fissa e Patti Bussa si occupa sempre dei suoi look da sogno: dietro a quei capelli sempre perfetti, dunque, c’è il suo nome.

Se vi steste però chiedendo dove lavora Patti Bussa, la risposta è molto semplice: l’hairstylist milanese è proprietaria del salone Blanche Store and More, sito a Milano. Bussa lavora in compagnia della sua socia, Monica Messori.

Il lavoro di Patti Bussa la porta però spesso fuori dal salone, offrendole la grande possibilità di entrare in contatto con moda, modelle, campagna pubblicitarie e tutto ciò che riguarda il mondo dei flash e delle tendenze. Non a caso, infatti, Patti Bussa è spesso agevolata nello scovare le nuove tendenze in fatto di hairstyle e questo le consente di sperimentare direttamente sulle chiome delle sue celebrities, come Chiara Ferragni.

Patti Bussa: la vita privata dell’hairstylist di Chiara Ferragni

Patti Bussa, conosciuta meglio come l’hairstylist di Chiara Ferragni e altre grandi star della moda, è molto attiva sui social media. Lavorando da freelance ed essendo molto appassionata del suo lavoro, Bussa pubblica numerosi contenuti sul suo profilo Instagram (@pattibussa). I follower che la seguono sono 16.000 e i post da lei pubblicati 1.778. Dove Patti Bussa lo si scopre anche leggendo la sua bio social, che tagga proprio il salone da lei fondato.

Sulla sua vita privata, invece, non si hanno particolari informazioni. L’hairstylist di Ferragni ha però una figlia, di nome Thea, ma non si conoscono ulteriori dettagli: la sua vita famigliare e sentimentale, per ora, rimangono avvolte dal mistero. Sebbene svolga un lavoro frenetico che la porta a essere in contatto continuo con personalità importanti e riflettori accesi, Patti Bussa rimane una donna molto riservata, specie quando si tratta di vita privata.