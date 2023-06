Marcia Thereza Araujo Barros è la conduttrice di Paperissima Sprint 2023. Molto giovane, molto bella e molto spigliata, ha dimostrato di avere un grande talento ed è pronta a portare avanti la sua carriera.

Chi è Marcia Thereza Araujo Barros: tutto sulla conduttrice di Paperissima Sprint

Marcia Thereza Araujo Barros è la nuova conduttrice del divertente show estivo Paperissima Sprint 2023, in onda su Canale 5. Al suo fianco ci sono Vittorio Brumotti, inviato speciale di Striscia La Notizia, e la bellissima ballerina italiana Valentina Corradi. Ovviamente non manca la presenza dell’amatissimo Gabibbo. Marcia Thereza Araujo Barros ha 24 anni, è nata a Maceiò, in Brasile, nel febbraio 1999. Ha trascorso la sua infanzia nella sua città natale e si è trasferita in Italia a dieci anni, dopo la separazione dei suoi genitori, per raggiungere con la madre i suoi fratelli, che erano a Milano. Proprio nel capoluogo ha conseguito il diploma di maturità e poi è tornata in Brasile, dove ha iniziato a lavorare come modella per alcuni brand famosi nel mondo della moda internazionale e del beauty. In seguito la conduttrice di Paperissima Sprint ha deciso di tornare in Italia, per cercare di debuttare nel mondo dello spettacolo.

Marcia Thereza Araujo Barros è fidanzata con Jacopo Balladelli, un affascinante ragazzo milanese che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due sono una coppia molto affiatata da circa quattro anni, come testimoniano gli scatti che sono stati condivisi sui loro profili social. La bellissima ballerina brasiliana si è innamorata moltissimo di Jacopo Balladelli, soprattutto per la sua grande ironia, come lei stessa ha raccontato.

Chi è Marcia Thereza Araujo Barros: la carriera

Marcia Thereza Araujo Barros ha esordito nel mondo della televisione nel 2022, proprio nello show preservare Paperissima Sprint, in onda la domenica su Canale 5. Nel 2023 la bellissima ballerina brasiliana è stata riconfermata come conduttrice della versione estiva di Paperissima Sprint, che va in onda al posto di Striscia la Notizia a partire dal 12 giugno 2023. Nella nuova avventura è affiancata da Vittorio Brumotti e dalla ballerina Valentina Corradi. I telespettatori di Canale 5 hanno già visto la Barros in televisione, più precisamente nei panni della velina mora del tg irriverente di Mediaset, Striscia la notizia. La ballerina brasiliana ha preso il posto di Cosmary Fasanelli, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, per ben due volte, affiancando temporaneamente Anastasia Ronca. Marcia Thereza Araujo Barros ha preso parte ad una puntata di Striscia la notizia a dicembre 2022 e dal 28 aprile 2023 al 2 maggio 2023. La sua carriera è iniziata da poco, ma grazie al suo grande talento e alla sua straordinaria bellezza, sicuramente la Barros riuscirà a portarla avanti con grande successo, continuando a studiare e ottenendo altri nuovi ruoli sul piccolo schermo. La ballerina è molto attiva sui social network, dove condivide moltissimi scatti e video con i suoi follower, per mostrare le sue esperienze lavorative e anche qualche momento di quotidianità.