Vittorio Brumotti è un personaggio televisivo e un’atleta. Campione di Bike Trial è entrato più volte nel Guinness World Records. Come inviato di Striscia La Notizia è stato più volte aggredito e minacciato e l’ultima aggressione risale al 5 ottobre 2021.

Conosciamolo meglio.

Chi è Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti è nato a Finale Ligure il 14 giugno 1980. Inizia ad appassionarsi e praticare Bike Trial all’età di undici anni e da allora non ha più lasciato la bicicletta. Il Bike Trial è uno sport che si pratica con biciclette a metà tra BMX e mountain bike, nel quale gli atleti devono affrontare percorsi ad ostacoli senza poggiare i piedi per terra. Questa passione lo porta ad entrare per dieci volte nel Guinness World Records, il suo primo record è stato trasmesso da Lo show dei record condotto da Barbara D’Urso nel 2008; nel corso degli anni vince inoltre diversi titoli italiani e il campionato del mondo.

Carriera

Esordisce come inviato di Striscia La Notizia nel novembre del 2008. Il suo soprannome è 100% Brumotti, che esprime il suo stile di vita: energico e positivo, sempre in cerca di nuove sfide e limiti da battere.

Per il programma gira l’Italia in sella alla sua bicicletta MTB tra sprechi e opere incompiute; successivamente inizia la sua battaglia contro la criminalità organizzata, in particolare contro lo spaccio di droga.

In più di una occasione le sue inchieste lo hanno visto al centro di aggressioni e minacce. L’ultimo caso di aggressione risale al 5 ottobre 2021 a San Severo, in provincia di Foggia, Puglia, mentre Vittorio era intento a documentare lo stato di un quartiere in cui si spaccia alla luce del sole. L’inviato è stato colpito da un pugno in pieno volto che gli ha procurato un trauma facciale con prognosi di trenta giorni.

Vittorio ha inoltre pubblicato un libro “Giro d’Italia nelle piazze dello spaccio”, nel 2020, all’interno del quale racconta le incursioni e le inchieste sul campo che stanno alla base dei servizi dell’inviato di Striscia La Notizia.

Nel 2009 inizia anche a condurre Paperissima Sprint, raccolta di filmati divertenti ed errori in tv, al fianco di Juliana Moreira su Canale 5. Conduzione che riprende dal 2013 al 2017 e dal 2019.

Vita privata

Fino al 2011 è stato impegnato con la stilista Roberta Armani, nipote di Giorgio Armani. Dal 2012 al 2017 ha ufficializzato la storia d’amore con Giorgia Palmas con la quale ha anche condotto Paperissima Sprint nel 2013. Dal 2018 è legato sentimentalmente all’ereditiera Annachiara Zoppas.