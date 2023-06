Valentina Corradi è una ballerina che presenterà Paperissima Sprint insieme alla mora Marcia Barros e a Vittorio Brumotti. Una ragazza bellissima, con una grande passione per la danza. Scopriamo chi è.

Paperissima Sprint: chi è la ballerina Valentina Corradi



L’estate è ormai arrivata ed è tempo di Paperissima Sprint, il programma che ogni anno fa compagnia al pubblico nei mesi estivi. Scopriamo insieme chi sarà la ballerina bionda alla conduzione. Valentina Corradi ha 22 anni ed è originaria della Liguria. La ballerina, presente nel cast di Paperissima Sprint, è nata nel 2001 a Rapallo, in provincia di Genova. Non si conoscono l’esatta data di nascita, il segno zodiacale e le sue misure, ma la sua bellezza è davvero evidente. La giovane ha un fisico snello e minuto, lunghi capelli biondi ed occhi castani. Anche riguardo la sua infanzia non ci sono molte informazioni, ma si sa che ha frequentato il liceo linguistico e ha sempre avuto una grande passione per la danza. Valentina Corradi ha mostrato fin da piccola questa grande passione, a cui si è dedicata presso alcune scuole a Marina Di Massa e La Spezia. Dopo aver preso il diploma al liceo linguistico ha deciso che la danza doveva diventare la sua professione. Ha preso parte ai campionati di danza sportiva latino americana Under 21 e ha vinto per ben due volte. È arrivata anche tra i finalisti dei Campionati Mondiali di danza latino-americana in Cina. Ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza e ad Amici 19, edizione vinta da Gaia Gozzi. La grande occasione è arrivata nel 2022, quando è stata scelta per prendere parte a Paperissima Sprint. Nel 2023 tornerà nello show, a partire dal 12 giugno, accanto alla mora Marcia Barros, Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Questa trasmissione televisiva per lei è sicuramente una grande occasione, per riuscire a lavorare ballando, oltre ad avere una grande visibilità.

Paperissima Sprint, chi è Valentina Corradi: la vita privata



Valentina Corradi è una ballerina classe 2001, che farà parte del cast di Paperissima Sprint, con Marcia Barros, Vittorio Brumotti e il Gabibbo. La ballerina è originaria della Liguria, ma sul suo conto si hanno pochissime informazioni. Sappiamo che la sua passione per la danza è iniziata quando era bambina e che si è sempre impegnata moltissimo, studiando e facendo in modo che questa passione potesse trasformarsi nella sua professione. Valentina Corradi è sicuramente una ragazza molto riservata, per cui le informazioni sulla sua vita privata sono davvero poche. Ha un suo profilo Instagram, su cui è seguita da 110 mila followers, con cui condivide soprattutto foto e video che mostrano la sua passione per la danza e la sua bellezza. Riguardo la sua vita sentimentale ci sono pochissime informazioni, per cui per il momento non si sa se Valentina sia single oppure fidanzata. I follower hanno, però, notato che ha un piccolo tatuaggio di un serpente sul suo fianco e un fiore di loto sulla schiena.