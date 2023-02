Chi è Vladimir Luxuria? Vita privata e biografia

Chi è Vladimir Luxuria? Scopri in questo articolo l'ètà, il suo vero nome, curiosità sulla sua vita privata, e molto altro.

Vladimir Luxuria, all’anagrafe con il nome Wladimiro Guadagno, nasce a Foggia il 24 giugno 1965. E’ un’attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, drammaturga ed ex politica italiana. Infatti, è stata deputata della XV legislatura, durante il governo Prodi II, diventando la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Vladimir Luxuria: la biografia

È nel suo paese di origine che ha iniziato a intraprendere la sua carriera artistica, prima come organizzatore di feste presso la discoteca Dirty Dixy Club, poi debuttando in alcuni spettacoli dal vivo nel 1982 alla Taverna del Gufo. Nel 1985, si è trasferito a Roma e si è laureato alla Sapienza in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode e una tesi sullo scrittore Joseph Conrad.

Luxuria si definisce transgender infatti si è sottoposto a un’operazione di elettro-coagulazione per inibire la crescita della barba e in seguito, nel 2007, una rinoplastica e una mastoplastica.

Dagli anni Ottanta, si è dedicata all’attivismo LGBT ed ha collaborato con il Circolo di cultura omosessuale Mario Meli, per poi diventarne direttrice successivamente.

Negli anni Novanta ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, debuttando al cinema con il film Cena alle nove. E nel 1997 ottiene anche una piccola parte nel film di Carmine Amoroso, intitolato Come mi vuoi al fianco di Enrico Lo Verso e Monica Bellucci.

Mentre dal 2001 al 2003 gira i teatri italiani con il musical Emozioni, diretta da Sergio Japino e in cui recita insieme con Sabrina Salerno e Ambra Angiolini.

Negli anni successivi intensificò la propria attività politica e civile, collaborando con diversi quotidiani e network radiofonici, fra cui l’Unità, Liberazione e Radio Capital. Diventa anche nel 1994 una tra gli organizzatori del primo Gay Pride d’Italia.

Nel 2019 assume anche la carica di direttrice artistica del Lovers Film Festival uno dei principali festival cinematografici a tematica LGBTQ+ e uno dei più longevi, nato proprio a Torino negli anni ottanta su iniziativa di Ottavio Mai.

Maurizio Costanzo fu il primo a occuparsi in televisione di Drag Queen, infatti nel 1998 dedicò loro un’intera trasmissione ed ebbe così tanto successo che Vladimir divenne un ospite ricorrente del “Maurizio Costanzo Show”.

Vladimir Luxuria: la vita privata

Non sappiamo molto sulla vita privata di Vladimir, infatti l’ex politica ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo al riguardo.

Ciò che sappiamo è che fino a qualche tempo fa sembra che Luxuria fosse legata all’attivista ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Gennaro Siciliano. A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti in vacanza sulla costiera amalfitana nell’estate del 2020, però, dopo un anno di frequentazione, sarebbero sorti i primi dubbi sulla loro relazione che successivamente sarebbe arrivata alla fine.