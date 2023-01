Maria De Filippi non è solo la regina della televisione italiana; la conduttrice, infatti, riesce a essere una vera regina di stile con poche ed efficaci mosse.

L’ultima mossa? La scelta di una camicia di alta moda, indossata nella puntata di Amici registrata l’8 gennaio 2023.

Maria De Filippi: quanto costa la camicia fashion?

La conduttrice Mediaset più acclamata di tutti i tempi ha inaugurato il 2023 seguendo una sola parola d’ordine: moda.

Ebbene sì, Maria De Filippi ha scelto di registrare la prima puntata di Amici del nuovo anno indossando una camicia impossibile da non notare. Un look apparentemente semplice (De Filippi non è solita esagerare negli outfit), ma figlio dell’alta moda e del lusso: jeans lavaggio chiaro e camicia stellata firmata Yves Saint Laurent.

Interamente di seta, la camicia YSL di Maria De Filippi ha un prezzo decisamente high, pari a 890€: colletto classico a punta, maniche lunghe, polsini con bottoni, chiusura frontale con bottoni, orlo arrotondato, le stelline sono realizzate in materiali diversi e donano un preziosissimo effetto luce dato dalla sovrapposizione jacquard.

Insomma, la camicia stellata Yves Saint Laurent è un vero e proprio gioiello.

Maria De Filippi ha inaugurato il 2023 con stile e semplicità in un unico outfit; la conduttrice non è solita proporre abbinamenti audaci, tanto da essere spesso al centro di discussioni e commenti da parte del pubblico.

Probabilmente qualcuno la vorrebbe vedere in mise differenti, ma Maria De Filippi il suo stile ce l’ha e lo dimostra a ogni puntata, che sia di Amici, Uomini & Donne o C’è Posta per Te. Basti pensare agli outfit che propone nelle prime serate dei suoi programmi: lo stile, De Filippi, lo conosce molto bene.

In occasione della prima puntata di Amici di gennaio 2023 (che, ricordiamo, va in onda nel primo pomeriggio), De Filippi ha scelto un look casual senza però rinunciare alla moda, proprio come dimostra la camicia stellata da lei scelta. Un abbinamento che si inserisce perfettamente al contesto televisivo, al target e all’orario di messa in onda.

Molto probabilmente vedremo la conduttrice in abbinamenti più eleganti quando partirà il serale di Amici: ogni contesto ha bisogno del giusto look.

Maria De Filippi: Amici, C’è Posta per Te, Uomini & Donne

Maria De Filippi è pronta a vivere un 2023 di fuoco: oltre alla già avviata edizione di Amici, la conduttrice ha cominciato proprio l’7 gennaio 2023 la nuovissima edizione di C’è Posta per Te, in onda ogni sabato su Canale 5. È andata in onda solo una puntata e il successo pare già essere dalla sua parte: pensate che lo share registrato durante la prima serata è stato pari al 30%. Ciò significa che davanti alla televisione c’erano ben 5 milioni di persone, prontissime a emozionarsi nel sentire le storie dei protagonisti.

Il successo della conduttrice continua; Maria De Filippi si riconferma la regina della conduzione Mediaset, colei che è in grado di coinvolgere, divertire, emozionare e raccontare in un modo unico e inimitabile. Sempre con semplice spontaneità, sempre con un grandissimo stile, come dimostra la camicia YSL stellata.