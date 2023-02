Senza dubbio il nome di Penn Badgley non è nuovo agli amanti delle serie tv e non solo per via del suo ruolo di protagonista nella recente serie You di Netflix. Penn Badgley è indimenticabile dai tempi di Gossip Girl, con il suo cruciale ruolo di Dan Humphrey.

Ma prima di arrivare a questo vediamo le origini dell’interprete di Joe Goldberg…

Penn Badgley: biografia, carriera

Penn Badgley è nato a Baltimora il 1° novembre 1986 sotto il segno dello Scorpione. Ha trascorso la sua infanzia in que di Seattle, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo a partire dai palchi del teatro. Difatti la sua carriera come attore ha avuto inizio a soli 11 anni! Attualmente vive in quel di Los Angeles, ma ha vissuto anche ad Hollywood dove ha lanciato la sua carriera.

Senza dubbio ad averlo consacrato alla fama internazionale è stato proprio Gossip Girl, trasmesso dal 2007 e il 2012.

Ma la celebre serie tv di successo non è certo l’unica conquista della carriera dell’attore. Lo abbiamo infatti visto anche in tanti film come Il coraggio di vincere (2008), Il segreto di David – The Stepfather (2009), Margin Call (2011), Cymbeline (2014), Verso la fine del mondo (sempre del 2014) e nella commedia romantica Easy A (2011) nella quale recita accanto ad Emma Stone.

Ma prima della fama, sappiamo anche che ha recitato una piccolissima parte in Will & Grace, debuttando così sul piccolo schermo. Nel 2000 invece il suo ruolo di Chance Chancellor nella soap opera Febbre d’amore gli è valso la candidatura agli Young Artist Awards (categoria Best Performance in a Daytime Series).

Penn Badgley: Blake Lively, vita privata, moglie, Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, certamente nessun fan di Gossip Girl può dimenticare la storia tra Penn Badgley e la co-protagonista della serie, Blake Lively. Ormai la relazione è più che acqua passata, specie considerando che entrambi gli attori sono sposati. La relazione è terminata dopo un bel po’, sebbene i due abbiano dovuto condividere ancora il set perché le riprese di Gossip Girl non erano ancora terminate.

Però Blake ora è felicissima con il suo Ryan Reynolds... e Penn? Penn Badgley è felicemente sposato con Domino Kirke, una cantante famosa sotto il nome di Domino. La donna ha tre anni in più di Badgley ed è la sorella di una famosa pittrice, Jemina Kirke.

Lei e Penn si sono spoati nel 2017, dopo tre anni dal loro primo incontro. I due purtroppo hanno subito la perdita di due figli a causa di un aborto spontaneo della moglie, ma nel 2020 hanno coronato il loro amore con la nascita del loro primo figlio. Tuttavia, si tratta per Domino del secondogenito, essendo diventata mamma per la prima volta nel 2009, dando alla luce Cassius con il compagno precedente (il musicista Morgan O’Kane).

Per quanto riguarda i social, Penn Badgley è presente su Instagram dove conta 4,3 milioni di followers. Con essi condivide soprattutto novità riguardanti la carriera e scatti dal set di You, ma anche alcuni momenti di vita privata. Un’ultima curiosità su di lui: nel 2011 People lo ha inserito nella sua lista dei 25 volti più sexy tra gli artisti 25enni!