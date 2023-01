Blake Lively ha sfoggiato un furbissimo look premaman su Instagram. Ecco i suoi segreti.

Blake Lively è un’attrice amatissima e molto seguita fin dai tempi di Gossip Girl, in cui interpretava il personaggio centrale di Serena van der Woodsen. E proprio come il personaggio da lei interpretato nella celebre serie, anche Blake Lively ne capisce di stile.

Blake Lively: i segreti del suo look premaman

Sicuramente sono intramontabili e strabilianti gli outfit che anno dopo anno sfoggia ai Met Gala stupendo tutti, ma anche il suo look di tutti i giorni resta ben impresso nella mente dei fan. Certo, la bellezza indiscussa e l’eleganza di Blake Lively fanno la loro parte, ma c’è anche un pizzico di furbizia e intuito nelle sue scelte. Lo ha confermato l’attrice stessa su Instagram, svelando ai suoi numerosi followers (ben 37,3 milioni!) il suo semplice trucco per ovviare alle forme abbondanti nella gravidanza.

Blake Lively è difatti nuovamente incinta e condivide in modo spiritoso alcuni momenti dell’esperienza con i suoi fan. L’abbiamo vista sfoggiare il pancione accanto al suo personal trainer Don Saladino ironizzando così: “Sto praticando gli esercizi di Don Saladino da un mese ormai… qualcosa non sta funzionando”.

Fiera del suo aspetto modificato dalla gravidanza, Blake Lively è tornata oggi invece a ironizzare sulla cosa sfoggiando nelle stories di Instagram un look più che intelligente.

Ad una prima occhiata alla foto non sembra esserci niente di strano, ma la didascalia che la accompagna è chiarificatrice. L’attrice ha infatti scritto: “Chi dice che due errori non fanno una cosa giusta? Quando la zip sul retro della tua gonna non si chiude e i bottoni sul davanti del tuo vestito nemmeno be’… indossali entrambi!”.

Insomma, bando ai nuovi acquisti, c’è un outfit premaman dietro ogni apparente ostacolo secondo Blake Lively! Nella storia l’attrice sfoggia infatti una lunga gonna nera e un vestito nero a pois abbottonato solo fin sotto il seno che si apre poi sul pancione. Un outfit più che riuscito e, forse, senza la didascalia, nessuno avrebbe notato niente di troppo strano. Il tutto è corredato da scarpe rosa in velluto con un leggero tacco, collana di perle, capelli biondissimi sempre lunghi lasciati sciolti e un sorriso più che felice.

Blake Lively: tutto sulla sua gravidanza

Non c’è dubbio che con questa mossa Blake Lively saprà lanciare un nuovo trend in tema di abiti premaman.

Ricordiamo che per lei questo è il quarto figlio: a 35 anni, Blake è già mamma di James, di 8 anni, Inez, di 6 anni, e Betty, di 3 anni. Come tutti ben sanno era fin dall’inizio nei piani sia suoi che del suo compagno – l’attore Ryan Reynolds – di metter su una famiglia numerosa. E il progetto sta andando avanti a tambur battente!

Quella composta da Blake Lively e Ryan Reynolds è, d’altro canto, una delle coppie più amate e seguite del web: i due tutelano molto la privacy dei loro bambini, ma condividono spesso, invece, foto di coppia, spesso ironiche e divertenti, prendendosi in giro l’uno con l’altro. Un esempio d’amore che ha saputo davvero scaldare i cuori dei fan.