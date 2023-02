Chi è Monia Materazzi? Età, figlio, padre

Lunedì 13 febbraio 2023 ha fatto visita al figlio Andrea nella casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Monia Materazzi, figlia dell’ex allenatore biancoceleste Giuseppe Materazzi, è sorella del grande calciatore Marco Materazzi, campione del mondo.

Scopriamo meglio qualcosa in più su di lei.

Monia Materazzi: tutto sulla mamma di Andrea Maestrelli, concorrente del Gf Vip 2022

È la mamma di Andrea Maestrelli, concorrente del Grande Fratello Vip 2022: si chiama Monia Materazzi, è di Lecce ma vive e lavora a Roma ormai da anni. La donna è sorella di Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter e campione del mondo con l’Italia nel lontano 2006, ma non solo. Suo padre, Giuseppe Materazzi, è stato allenatore biancoceleste per diverso tempo, dunque l’atmosfera calcistica è sempre stata di casa.

Nella capitale italiana Monia Materazzi esercita la professione di avvocato ed è molto conosciuta e apprezzata. In particolare, dal suo account Facebook si scopre che svolge il suo lavoro presso la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio di Roma.

La sua vita è sempre stata molto intensa e si è sempre dovuta dividere tra lavoro e vita privata. In particolare, la sua storia racconta di una parentesi molto buia e che lo stesso Andrea Maestrelli ha raccontato a cuore aperto dentro la casa del Gf Vip.

Monia Materazzi, infatti, è stata sposata con Maurizio Maestrelli, nato a Bari il 19 maggio 1963 da papà Tommaso Maestrelli, allenatore del primo scudetto biancoceleste. Il calcio è sempre stato il fil rouge della famiglia Materazzi-Maestrelli e tuttora lo è. La vita, però, ha voluto che Tommaso Maestrelli lasciasse la vita il 28 novembre 2011 a causa di un tumore a soli 48 anni: inutile dire che la vicenda fu per la donna e i due figli (Andrea Maestrelli ha un fratello più piccolo di nome Alessio).

Monia Materazzi è una donna molto attiva anche sui social media, tanto da avere sia un profilo Facebook, sia un profilo Instagram (@moniamaterazzi). Quest’ultimo, in particolare, ha 756 follower per un totale di 190 post pubblicati. I contenuti da lei pubblicati si alternano tra foto e video dedicati ad Andrea e la sua esperienza al Grande Fratello Vip, a post di vita, di vacanza e di tutto ciò che la fa sorridere. Scorrendo il feed della donna, inoltre, si possono scorgere fotografie dedicate al passato, dove si mostra in compagnia del marito scomparso, ricordato sempre con grandissimo amore e stima assoluta.

Lunedì 13 febbraio 2023 Monia Materazzi ha scelto di fare una bellissima sorpresa al figlio Andrea, chiuso dentro la casa del Grande Fratello Vip ormai da due mesi. Dopo avere raccontato un po’ della sua vita e di quella che è stata la brutta parentesi della malattia del padre, il giovane Andrea (classe 1998), è stato freezzato dagli autori per godersi a cuore aperto il bel discorso di mamma Monia. L’emozione è stata grandissima e Monia Materazzi ha scelto le giuste parole da dedicare al figlio che, con le lacrime agli occhi, ha ascoltato con rispetto e amore.

Una donna forte che ha cresciuto da sola due figli, ha fatto due lavori per dare loro un futuro roseo ed è tornata a sorridere, nonostante la tragedia che ha colpito lei e la sua famiglia.