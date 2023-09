Tra gli allievi della nuova edizione di “Amici” di Maria De Filippi c’è la ballerina Marisol Castellanos Aguillera. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Marisol, la ballerina di Amici 2023: età, carriera e vita privata

Ci siamo, domenica 24 settembre andrà in onda la tanto attesa prima puntata di “Amici 23“. Tra i ballerini di questa nuova edizione abbiamo Marisol Castellanos Aguillera, ballerina scelta sia da Alessandra Celentano sia da Emanuel Lo. Marisol ha i capelli e gli occhi castani, mentre non abbiamo informazioni circa l’altezza e il peso. Ha 17 anni, non è nota la data di nascita, ed è di origini cubane. Ha iniziato a studiare danza quando aveva appena sei anni, poi però ha dovuto interrompere per un problema di salute, ma ha ripreso dopo qualche anno in una scuola di danza di Biella. Queste le sue parole: “ho cominciato a muovere i primi passi quando avevo solo sei anni. Dopo uno stop dovuto a qualche problema di salute ho ripreso in quinta elementare alla Dance 4 di Biella e da lì non ho più abbandonato. Oggi pratico sia danza che pole dance, nella variante pole-art, una disciplina molto impegnativa che fa dell’espressività e della scioltezza i suoi punti forti”. In molti di voi avranno avuto l’impressione di averla già vista da qualche parte, ebbene sì, nel 2020 Marisol ha partecipato alla trasmissione “Italia’s Got Talent”, portando sul palco una straordinaria esibizione di pole dance artistica. Non abbiamo notizie riguardo la sua vita privata, ma se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già oltre 3mila follower.

Amici 23, le anticipazioni della prima puntata

Giovedì 21 settembre 2023 si è registrata la prima puntata della nuova edizione di “Amici“, il talent show di Maria De Filippi. La puntata andrà in onda domenica 24 settembre alle ore 14.10 su Canale 5. Secondo le anticipazioni in studio ci sarà il vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola, che riporterà la coppa come da tradizione, coppa che verrà poi assegnata al vincitore di questa nuova edizione del programma. Mattia, tra l’altro, è entrato nel cast del musical di “Mare Fuori“. Tra gli ospiti ci sarà anche la seconda classificata, ovvero Angelina Mango, che quest’estate ha conquistato tutti con la canzone “Ci pensiamo domani”. Altri ospiti saranno J-Ax, Annalisa, Cristiano Malgioglio, Stash, Ciro Immobile, Tananai, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, protagonisti della serie “Maria Corleone“. Per quanto invece riguarda i professori abbiamo: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli che sono i coach di canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro sono invece i professori di danza. Tra le ballerine di questa nuova edizione abbiamo quindi Marisol Castellanos, 17enne di origini cubane, che è stata scelta sia da Alessandra Celentano sia da Emanuel Lo. Durante la prima puntata Marisol ballerà “Girl on fire“. Appuntamento quindi fissato per domenica 24 settembre alle ore 14,10 su Canele 5 per vedere la prima puntata della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, che anche quest’anno promette tante emozioni.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Annalisa, tutte le volte che abbiamo letto che era incinta ma non era vero

La serie tv ispirata ad una storia vera: chi era Maria Corleone?