A partire da mercoledì 13 settembre, in onda su Canale 5, sarà trasmessa Maria Corleone. La nuova serie tv ispirata ad una storia vera, pronta a tenere il pubblico italiano con il fiato sospeso. Ma chi era la protagonista della fiction? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La serie tv ispirata ad una storia vera: chi era Maria Corleone

Maria Corleone, interpretata dall’attrice italiana Rosa Diletta Rossi, è una giovane donna cresciuta in una famiglia mafiosa. Un passato davvero difficile e turbolento che decide di lasciarsi alle spalle per inseguire il suo sogno di diventare stilista. La protagonista abbandona Palermo, la sua città Natale, per trasferirsi nella capitale della moda, ovvero Milano. Ed è proprio qui che conosce Luca Spada, promettente magistrato da cui aspetta un figlio. Carriera, amore e famiglia: la sua vita non potrebbe andare meglio. Tuttavia, un inaspettato evento cambia tutto. Dopo essere ritornata a Palermo per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori, rimane coinvolta in un attentato mafioso dove il fratello gemello Giovanni viene ucciso davanti ai suoi occhi. Dopo il tragico episodio, Maria Corleone decide di difendere l’onore della sua famiglia iniziando a collaborare con i boss più potenti e pericolosi della mafia. Così facendo, la protagonista diventerà parte della mafia siciliana mettendo a repentaglio la vita di suo figlio e del suo compagno. La protagonista della nuova serie tv di Canale 5 è ispirata al personaggio a Mary Corleone, personaggio presente nel film Il Padrino Parte III. Pellicola che racconta la vera storia della famiglia Corleone, una delle più potenti organizzazioni mafiose della storia.

La serie tv Maria Corleone: quando inizia e dove vederla

Siete curiosi? L’attesa è quasi finita. Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale della fiction sul piccolo schermo. La serie tv Maria Corleone andrà in onda in prima serata su Canale 5. Come già anticipato, il primo appuntamento è programmato per mercoledì 13 settembre alle ore 21.21. Fino al 4 ottobre 2023, verranno trasmessi ben otto episodi per quattro puntate. Inoltre, la fiction sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. La nuova serie tv è prodotta da Taodue, la casa di produzione che ha già firmato serie di successo basate su storie di mafia, come Distretto di Polizia, Squadra Antimafia e Rosy Abate. Proprio come quest’ultime, anche Maria Corleone ha una storia avvincente, emozionante e ricca di colpi di scena. E siamo sicuri che riuscirà a conquistare fin da subito il pubblico italiano!