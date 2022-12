Dopo diverse esperienze attoriali in serie-tv e film, Lucien Laviscount ha ottenuto un enorme successo grazie alla serie Netflix Emily in Paris, dove veste i panni dell’affascinante Alfie.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui, tra vita e carriera professionale.

Lucien Laviscount: tutto sull’attore britannico

Nato a Burnley, Lancashire, sotto il segno del Cancro il 9 giugno 1992, Lucien Laviscount ha attualmente 30 anni. È cresciuto a Read nella Ribble Valley del Lancashire da Eugene Laviscount (body builder di origine antiguana) e da Sonia Laviscount (di origine inglese). Dopo l’infanzia frequenta la Ribblesdale High School di Clitheroe conseguendo il diploma con ottimi voti. È stato anche membro del laboratorio teatrale di Carol Godby a Buy.

Laviscount ha anche due fratelli, Louis e Jules.

A soli dieci anni Lucien Laviscount appare in una campagna pubblicitaria per Marks & Spencer, per poi ottenere diversi ruoli in programmi come Clocking Off e Johnny and the Bomb. Il primo successo ufficiale arriva con la serie della BBC One Grange Hill.

Subito dopo ottiene il ruolo del nuotatore religioso Ben Richardson in Coronation Street, mentre nel 2010 partecipa a un’importante partita di calcio di beneficenza con lo scopo di aiutare Sport Relief.

Nel 2011 Laviscount diventa parte del Celebrity Big Brother (la versione inglese del Grande Fratello Vip, per intenderci), classificandosi al quinto posto. Dopo avere preso parte alla serie-tv Waterloo Road, l’attore inglese ha anche inciso il suo primo singolo di debutto Dance With You, in collaborazione con il rapper MANN. Non solo recitazione, ma anche una forte passione per la musica.

Molte persone lo ricorderanno sicuramente per il suo ruolo in Supernatural: Bloodlines, lo spin off dello show della CW statunitense in cui interpreta Ennis Ross. Nel 2015 entra in un cast horror-comico: si tratta della serie-tv Scream Queens della FOX, per cui interpreta Earl Grey.

Tra i suoi progetti più recenti si ricordano: The CW Katy (2020), in cui Laviscount interpreta Alexander Cabot ed Emily in Paris (2021), in cui l’attore veste i panni di Alfie nella seconda stagione. Nel 2022, infine, interpreta Jay nella commedia in tre parti Peacock.

Lucien Laviscount è molto attivo anche sui social media: pensate che il suo account Instagram vanta un totale di 1 milione di follower, per un totale di 94 post pubblicati. L’attore è solito condividere con il suo pubblico momenti di vita quotidiana, alternati a fotografie più professionali legate alla sua carriera da attore. Non mancano scatti fashion, scatti in compagnia di colleghi e di colleghe e scatti volti a promuovere i suoi nuovi progetti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, pare che l’affascinante Laviscount sia ancora in cerca dell’anima gemella: si era vociferato di un presunto flirt con Jessie Nelson, ma la notizia è stata smentita dopo poco tempo ed è stata dichiarata falsa. La notizia fece abbastanza scalpore perché Laviscount avrebbe avuto, nel 2012, una relazione con la compagna di band di Nelson, Leigh-Anne Pinnock.

Si attendono novità per quanto riguarda la sua ricerca dell’amore: nel frattempo non ci resta che aspettare l’uscita della terza stagione di Emily in Paris, in arrivo su Netflix il 21 dicembre 2022.