Le prime due stagioni della serie Netflix, resa celebre grazie al passaparola su TikTok e ai tempi del lockdown passati davanti al PC, ci hanno appassionato come non mai. Abbiamo seguito Emily nella sua frenetica ed appassionante vita a Parigi mentre lavora in una delle agenzie marketing più conosciute della capitale francese.

Il tutto incorniciato tra imprevisti, scandali e situazioni tragicomiche. La terza stagione uscirà a breve, anzi a brevissimo. Ecco quando e a che ora accedere a Netflix per vedere la prima puntata di Emily in Paris 3.

Cos’è successo nella seconda stagione?

Alla fine della seconda stagione, Emily deve decidere se seguire la traiettoria della sua carriera intrapresa negli Stati Uniti all’interno del Gilbert Group, rimanendo con Madeline e potenzialmente tornare a casa a Chicago, o restare a Parigi, accettando una nuova sfida professionale in una nuova azienda offerta da Sylvie, alla quale deve il suo successo professionale e la forte passione per il marketing pubblicitari nata all’interno dell’agenzia francese.

Inoltre, in cuor suo, Emily prova ancora dei forti sentimenti per Gabriel – il cuoco amato da tante e tanti – che in seguito si lega a Camille. Un altro personaggio che entra in gioco è quello di Alfie, banchiere inglese dai modi raffinati, che incontra durante un corso. Stregata dal fascino di Alfie si troverà di fronte alla scelta di restare da sola e rincorrere Gabriel o intraprendere una storia d’amore a distanza con il businessman londinese.

Il cast della terza stagione e la trama

Il cast vincente della seconda stagione è quasi tutto riconfermato – e meno male, verrebbe da dire – nella terza stagione. Gli spettatori sono ormai fortemente legati agli attori e i personaggi che interpretano e che hanno reso la produzione Emily in Paris così di successo. Potremmo vedere Ashley Park nei panni Mindy, Lucas Bravo come Gabriel, Philippine Leroy Beaulieu nell’interpretazione di Sylvie, Camille Razat dell’omonima Camille, Samuel Arnold in Luc, e, infine, Bruno Gouery nei panni di Julien. Per quando riguarda la trama, è passato un anno da quando Emily ha messo piede a Parigi, ed è arrivato il momento per la ragazza americana di fare una scelta importante: decidere a chi essere fedele, sia nell’ambito professionale che nella sua vita sentimentale. Rimarrà fedele a Sylvie, alla quale deve tutto, o seguirà Madeline, che è l’unica ragione per cui è venuta a Parigi? La sua permanenza a Parigi sarà influenzata da queste scelte, perché se decidesse di unirsi a Madeline, significherebbe tornare a Chicago e abbandonare la sua vita parigina. Non mancheranno, inoltre, colpi di scena inaspettati e avventure magiche nella cornice della capitale più chic del mondo.

Quando uscirà esattamente la terza stagione?

La terza stagione della serie creata da Darren Star, uscirà sulla piattaforma Netflix il 21 Dicembre alle 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio e prevederà 10 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, come le due precedenti stagioni. Ma le novità non finiscono qua: insieme al rinnovo della terza stagione, che uscirà a breve, Netflix ha reso noto che la serie è riconfermata per una quarta parte! Insomma, non ci resta che goderci questa scoppiettante nuova stagione ed aspettare (speriamo non troppo) per il sequel di una delle serie più popolari sulla piattaforma streaming.