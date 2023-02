Chi è Georgina Amorós? Tutto sull’attrice di Élite

Scopriamo insieme la vita privata e la carriera di Georgina Amorós. Celebre attrice spagnola conosciuta al pubblico per il suo ruolo in "Élite".

Nata a Barcellona il 30 aprile 1998, è un’attrice e doppiatrice spagnola, nota principalmente per il suo ruolo di Cayetana Grajera nella serie di Netflix “Élite“.

La carriera di Georgina Amorós

Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo già da piccolissima.

Nel 2004, alla tenera età di sei anni, ha recitato nel film “Febrer“. A 17 anni poi si trasferisce a Los Angeles per studiare recitazione. Dal 2014 al 2015 prende parte alla serie “Bajo Sospecha” nei panni di Emi. Recita poi in “Velvet” e nel 2016 in “Seis Hermanas“. Nel corso della sua carriera ha avuto anche la possibilità di lavorare al fianco di Martina Stoessel nel film “Tini: La nuova vita di Violetta“.

Solo un anno dopo prende parte alla pellicola “Es por tu bien“.

Nel 2018 viene scelta per interpretare Fatima nella quarta stagione della celebre serie “Vis a Vis“. Ma la vera notorietà arriva grazie al suo ruolo di Cayetana Grajera nella seconda, terza e quarta stagione di “Élite”. Nello stesso anno partecipa al film “Rifkin’s Festival” di Woody Allen. Nel 2022 poi è sul grande schermo con “Nome in codice: Imperatore” thriller diretto dal regista Jorge Coira.

Prossimamente protagonista della nuova serie Netflix

A breve invece la rivedremo sulla piattaforma streaming Netflix come protagonista della nuova serie “Tutte le volte che ci siamo innamorati“. Disponibile dal prossimo 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati. Una commedia romantica spagnola che racconterà la storia d’amore tra Irene e Julio. Accanto a Georgina Amorós, troveremo nel cast anche Franco Masini, Albert Salazar, Carlos Gonzales, Blanca Martinez e Roser Vilajosana.

Diego Betancour: il fidanzato dell’attrice

La celebre attrice è fidanzata dal 2019 con Diego Betancour. Galeotto del loro amore è stato proprio “Élite”. Lui infatti è uno dei produttore esecutivi della serie.Tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sui rispettivi profili social mostrano grande complicità e sintonia. Entrambi amano viaggiare, eslporare il mondo e fotografare ogni ricordo. Con i loro follower infatti condividono ogni luogo che visitano insieme: dalle Hawaii agli Stati Uniti.

Diego Betancour ha girato numerosi cortometraggi, tra cui “Under a tree” e “Without turning back“. Ha anche partecipato al lungometraggio “El Guardavías“, in cui è stato assistente di produzione.

È stato anche co-sceneggiatore e co-regista nel 2007 di “Los Veraneantes“, nel 2009 di “This is me” e nel 2011 di “Furia de Titanes II“. Inoltre, ha fondato anche la sua personale casa di produzione, intitolata Tenerife Gofiator Pictures. Non solo. Nel 2007 ha lanciato l’Ateneo Coste Cero International Film Festival, con l’obiettivo di diffondere il cinema a basso budget.

Curiosità su Georgina Amorós

Georgina Amorós ha rivelato più volte di credere molto nelle energie. Porta sempre con se l’ossidiana, una pietra che protegge dalle cattive vibrazioni. Immancabile per l’attrice anche il quarzo rosa, in grado di attirare serenità e amore. Questo minerale dona anche conforto e stabilità all’organismo. Inoltre, l’attrice è molto attiva nel campo sociale, in particolar modo a sostegno delle donne e dei diritti della comunità LGBT.