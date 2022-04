Elite 5 quando esce personaggi e trama

Torna finalmente Elite, la serie televisiva spagnola, più amata da tutti, su Netflix a partire dall’8 aprile 2022. Scopriamo quando esce, i personaggi e la trama di Élite 5.

Elite 5: trama

Élite è un dramma adolescenziale. La serie narra le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti e tratta molte tematiche sociali come la disuguaglianza economica, la criminalità, l’HIV, la sessualità, il razzismo e la religiosità.

Le quattro stagioni precedenti e la quinta che uscirà l’8 aprile 2022, sono tutte ambientate in un prestigioso liceo privato spagnolo, Las Encinas. Questo liceo è frequentato da rampolli di ricche famiglie spagnole e all’interno di questa cerchia entreranno a far parte tre adolescenti figli di operari, protagonisti della serie. Ogni stagione ruota intorno ad un crimine accompagnato da misteri, scandali storie di amicizia e di amore. Purtroppo non sappiamo cosa tratterà la trama della quinta stagione di Élite e non sappiamo mai cosa aspettarci.

Sicuramente sarà un altro anno all’interno del liceo, Las Encinas, con emozioni, nuove e vecchie amicizie, amori e perché no qualche nuovo crimine?

Uscita

La quinta stagione di Élite uscirà l’8 aprile 2022 e sarà distribuita su Netflix. La quinta stagione è stata annunciata già il 24 febbraio del 2021 prima ancora che la 4 stagione andasse in onda. Inoltre, ad ottobre dello stesso anno è stata annunciata anche la sesta stagione.

Personaggi

Nel cast ritroveremo gli attori storici di questa serie Itzàn Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebeka), Valentina Zenere (Sofia), André Lamoglia (Gonzalo), Adam Nourou (Eric), Manu Rios (Patrick), Martina Cariddi (Mencia) e Diego Martìn (Benjamin), Miguel Bernardeau (Guzmán) e Arón Piper ( Ander). In Élite 5 arriveranno due nuovi personaggi Ivan, interpretato da Andrè Lamoglia, figlio di un calciatore famoso e Isadora, interpretata da Valentina Zenere, ricca ereditiera di locali notturni.