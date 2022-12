Treason: dove vedere la serie con Charlie Cox

Charlie Cox è un attore molto seguito e amato a seguito del suo ruolo di Matt Murdock in Daredevil, cioè nella parte del protagonista. Non a caso ha fatto subito scalpore la notizia del suo ritorno sul piccolo schermo, questa volta con una miniserie dal titolo Treason.

Treason: dove vedere la miniserie con Charlie Cox

La serie di genere dramma thriller è creata da Matt Charman e diretta da Sarah O’Gorman e Louise Hooper. Si tratta di una miniserie in quanto si compone di soli cinque episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno. Ma chi l’ha resa disponibile in streaming il 26 dicembre 2022?

Trattasi, anche questa volta, della piattaforma Netflix: la miniserie è infatti un prodotto originale del colosso di streaming che, come detto, l’ha rilasciata nel giorno di Santo Stefano, sfruttando quindi il periodo di ozio e relax delle feste per invogliare una bella maratona dei cinque episodi.

La trama che si legge sul sito di Netflix sembra pescare nell’immaginario degli amanti dei film d’azione, identificando subito il target di riferimento del prodotto:

Il brillante futuro di un agente dell’MI6 subisce una brusca svolta quando il suo ricongiungimento con una spia russa lo costringe a mettere in discussione tutta la sua vita.

Treason: dettagli sulla miniserie, cast

Come detto, Charlie Cox presterà il volto, in Treason, al protagonista, ovvero l’agente Adam Lawrence, formato dall’MI6 per diventare il vice capo. Le cose prendono tuttavia una piega inaspettata quando Kara, una spia russa con cui ha un passato complicato, bussa alla sua porta, costringendolo a mettere in discussione tutto e tutti. Si forma così un triangolo di relazioni tra Kara, Adam e sua moglie Maddy: i tre cercano di svelare i segreti l’uno dell’altro, destreggiandosi tra politica e relazioni estere, e cercando di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari.

Ad affiancare Charlie Cox nel cast troviamo Oona Chaplin nel ruolo della moglie del protagonista, cioè Maddy De Costa. L’attrice è nota per aver recentemente preso parte a Avatar 2, ma anche per il suo ruolo di Talisa Maegyr nella serie Il trono di Spade. Nel cast di Treason troviamo anche Olga Kurylenko che interpreta Kara Yerzov; l’attrice è nota per aver recitato con Daniel Creaig in Quantum of Solace, ma più recentemente anche in Black Widow e The Princess. Completano il cast anche Ciaran Hinds (visto in Belfast e in Harry Potter e i Doni della morte) nel ruolo di Sir Martin Angelis e Tracy Ifeachor (che conosciamo per Showtrial e Blooded) in quello di Dede.

Al momento è un po’ presto, chiaramente, per azzardare ipotesi sul futuro di Treason e su ipotetiche seconde stagioni, ma online qualcuno già avanza le prime lamentele: sembra infatti che ci sia molto romance nel clima spy e d’azione della serie, il che tradisce forse un po’ le aspettative di chi si è avvicinato al prodotto basandosi sulla trama. Ma potrebbe rendere Treason adattissimo a chi invece apprezza di più gli sviluppi sentimentali e psicologici della miniserie Netflix… vedremo!