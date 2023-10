Scopriamo insieme i dettagli della biografia di Camilla Magli, l’artista di X Factor che canta “Cuore in gola”. La giovane artista ha voluto scattare una fotografia delle ragazze di oggi e del mondo che la circonda con il suo nuovo singolo.

Chi è Camilla Magli, l’artista di X Factor che canta ‘Cuore in gola’

Camilla Magli è una giovane artista in grado di raccontare storie in musica, parlando di immagini molto personali, in grado di diventare universali. Cuore in gola è il suo nuovo singolo, uscito venerdì 6 ottobre, con cui ha voluto scattare una fotografia della ragazza di oggi e del mondo che la circonda, in modo profondo e originale. Nel singolo Cuore in gola si sente il dance pop anni 2000 dal sapore francese. Parla d’amore, di dubbi, di timori che vengono affrontati ogni giorno. Un brano molto leggero da ballare e da ascoltare, ma con un significato tutt’altro che superficiale. Camilla Magli ha vissuto un anno ricco di soddisfazioni dal punto di vista della carriera. All’EP di esordio “Club Blu”, contenente i singoli Knock Out feat Big Mama, Kanye West feat Bresh e Il fumo uccide, è seguito il singolo Forever Young e il raggiungimento di un grande traguardo, davvero molto importante. La cantautrice, infatti, è tra gli artisti che fanno parte della terza edizione di Spotify Radar Italia, il programma nato per supportare i talenti emergenti di tutto il mondo.

Camilla Magli, chi è: la biografia dell’artista

Camilla Magli è una cantautrice. Nel 2014 ha partecipato all’ottava edizione di X Factor e dopo questa esperienza ha iniziato una personale ricerca musicale. Nel 2019 ha pubblicato il primo singolo Baciami Assiduamente, in cui parla di amore, desiderio e voglia di evasione. Nello stesso anno si iscrive e si aggiudica la targa di Area Sanremo. Nel 2020 torna con un omaggio al famoso brano de I Cani, Il posto più freddo, che apre la collaborazione con RCA. Durante il lockdown ha lavorato con due Producer importanti, Adele Nigro e Katoo. A maggio dello stesso anno è uscito Eterno Rosso. Nel 2022 è tornata con tanta nuova musica, dopo un anno dedicato allo studio e alla ricerca. A maggio è uscito il singolo Knock Out feat BigMama, seguito da Kanye West feat Bresh e da Il fumo uccide, scritto insieme a Mahmood e prodotto da Michelangelo. A fine settembre ha pubblicato il primo Ep Camel Blu, molto introspettivo. Ad aprile ha raggiunto un importante traguardo entrando a far parte della terza edizione di Spotify Radar Italia. È uscito anche il suo nuovo singolo Forever Young, che ha presentato sul palco del concerto del Primo Maggio di Roma. In estate si è esibita con Roberto Vecchioni ai Diversity Media Awards ed è stata una delle artiste scelte per aprire il concerto dei Negramaro.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: