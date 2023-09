La nuova edizione del “Grande Fratello” è ufficialmente cominciata. Tra le concorrenti c’è Beatrice Luzzi, ma chi è il misterioso marito? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Beatrice Luzzi: chi è il misterioso marito della concorrente del Grande Fratello

Lunedì 11 settembre 2023 è ufficialmente iniziata la nuova edizione del “Grande Fratello”, reality condotto da Alfonso Signorini che quest’anno vede come opinionista la giornalista Cesara Buonamici. Questa edizione è caratterizzata dal fatto che ci sono sia concorrenti vip, sia persone lontane dal mondo dello spettacolo. Tra i vip abbiamo Beatrice Luzzi, attrice, regista e blogger italiana classe 1970. Beatrice è conosciuta soprattutto per il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera “Vivere“, ma, nel corso degli anni, ha presto ad altre famose serie televisive italiane, quali “Il Maresciallo Rocca”, “Don Matteo”, I Cesaroni”, “L’allieva” e “Un posto al sole”. Beatrice Luzzi è anche l’autrice del noto programma Rai “L’Eredità“. Beatrice Luzzi è molto riservata riguardo alla sua vita privata, ha due figlie e un barboncino di nome Simba. Il padre delle sue figlie si chiama Alessandro ma di lui non si sa nient’altro. La loro relazione dovrebbe essere finita qualche anno fa. Queste le parole di Beatrice Luzzi: “ci siamo amati moltissimo ma nel 2019, dopo alcuni anni di tensioni, per il bene (e con la consapevolezza e consenso) dei nostri figli decidemmo di allargarci su due cose. Ci volle coraggio perché in quel momento non avevo né un lavoro né tantomeno un amante, fu un salto nel buio che mi permise però di risintonizzarmi con il mio io profondo, con la mia vera natura, e di riprendere il mio corso, ritrovando serenità con me stessa e un nuovo percorso professionale. Il ménage familiare non ne risentì, anzi. I suoi ritmi con i ragazzi sono rimasti gli stessi, ha le chiavi, entra ed esce da casa quando vuole, li vede tutti i giorni per portarli a fare sport o per fare i compiti, per passeggiare con il cane, per aiutarci nelle piccole e grandi cose, e nei weekend talvolta facciamo gite tutti insieme o ci mettiamo, nei pomeriggi invernali, a fare giochi di società in casa. I suoi limiti (i miei limiti) sono rimasti gli stessi ma avendoli distribuiti su due case c’è più tempo per smaltire frustrazioni e nervosismi.”

Beatrice Luzzi al Grande Fratello

L’attrice, regista e blogger italiana Beatrice Luzzi è quindi una delle nuove concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, partita ieri, 11 settembre 2023. Nella clip di presentazione Beatrice Luzzi ha affermato: “mi diverto a dire cose scomode e non sento il bisogno di piacere a tutti”. Nel corso della prima puntata, Beatrice ha dovuto compiere subito una scelta difficile, la concorrente si è infatti trovata davanti a due porte, una le avrebbe consentito di raggiungere il salone, l’altra conduceva invece al tugurio. La fortuna non è stata dalla parte di Beatrice che ha scelto la porta che conduce al tugurio: “non vedevo l’ora di venire a pulire la casa”, ha poi detto e così è iniziata la sua avventura al GF.