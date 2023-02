Adam Demos è uno dei protagonisti di Sex/Life, che sta per tornare su Netflix con la sua seconda stagione. Interpreta il ruolo di Brad, ma ha avuto una carriera ricca di ruoli.

Adam Demos: la sua carriera

Adam Demos è nato a Wollongong, New South Wales, in Australia, il 24 maggio 1985.

In questi ultimi anni è riuscito a farsi conoscere sempre di più, grazie al suo talento, complice anche il ruolo di Brad in Sex/Life. È stata sua madre ad informarsi e cercare per lui una buona scuola per aiutarlo ad intraprendere la carriera di attore. Nel 2009, quando aveva 22 anni, ha concluso i suoi studi alla Screenwise Film & TV School, a Sydney. Prima di diventare un attore, Adam Demos ha lavorato nel campo delle demolizioni e in un’azienda per la costruzione dei tetti di proprietà di un amico di suo padre, ma ha avuto anche un lavoro in un’acciaieria.

“Ricordo di aver avuto 23 anni e tornavo a casa da una brutta giornata e ho pensato: ‘O mi impegno in questo lavoro o tento la carriera attoriale, perché non riesco a non pensarci’” ha dichiarato in un’intervista. I primi ruoli sono arrivati subito dopo il diploma, quando ha iniziato a recitare nella serie Home and Away. La regista Zoe Caridens lo ha anche ingaggiato per uno spettacolo teatrale. “Ho iniziato a partecipare a corsi di recitazione per principianti a Sydney.

Dicevo ai miei amici che facevo gli straordinari a lavoro. Il mondo della recitazione era davvero opposto al mondo in cui sono cresciuto” aveva dichiarato l’attore in un’intervista a Now to Love. Nel 2018 ha ottenuto una parte di rilievo in UnREAL, uno show drammatico in cui ha interpretato August, un surfista australiano che si arruola nei Corpi di Pace per salvare il mondo. Sono seguiti altri due ruoli importanti, come quello di Jake nella commedia Falling In Love, e di Brad Simon nella serie tv Sex/Life di Netflix.

Adam Demos: la sua vita privata

La vita sentimentale di Adam Demos va alla grande. L’attore non ha mai rilasciato molti dettagli sulla sua vita privata, e in tutte le interviste che ha fatto in questi ultimi anni non ha mai dichiarato di avere una fidanzata, almeno fino a poco tempo fa. Dopo l’ingaggio nella serie tv di Netflix Sex/Life, in cui interpreta il ruolo di Brad, Adam Demos ha intrapreso una relazione con la sua collega Sarah Shahi, che nella serie interpreta il ruolo della protagonista Billie. Il Daily Mail, anni fa, aveva riportato lo stralcio di una conversazione fatta con giornale australiano Who, in cui l’attore aveva dichiarato di stare bene da solo e di non essere in cerca dell’amore. “Sto abbastanza bene da solo, non esco mai alla ricerca dell’amore. Tuttavia, se incontrassi la persona giusta, fosse oggi, tra una settimana, un anno o che so io, allora sarei sempre aperto all’eventualità. Se sento sia quella giusta” sono state le parole dell’attore. La persona giusta di cui parlava sembra essere arrivata. Adam Demos l’ha trovata in Sarah Shahi.