I fan non potevano ricevere notizia migliore: Che Dio ci aiuti continuerà il suo corso e arriverà con una nuova stagione, la numero 8. A dichiararlo è stato Luca Bernabei di Lux Vide, casa di produzione della nota fiction Rai. Che cosa sappiamo riguardo Che Dio ci aiuti 8? Scopriamo tutti i dettagli.

Che Dio ci aiuti 8: la conferma dell’ottava stagione

La notizia è stata confermata e ora è ufficiale: Che Dio ci aiuti 8 si farà e ci saranno grandi novità all’interno della fiction. A confermare la messa in produzione dell’ottavo capitolo è stato Luca Bernabei, figura di spicco e membro della Lux Vide, la casa di produzione della fiction Rai. La storia del convento più conosciuto d’Italia proseguirà e i fan non vedono già l’ora di sapere tutto.

Quando esce Che Dio ci aiuti 8?

Sicuramente affermare con certezza la data di uscita di Che Dio ci aiuti 8 è abbastanza complesso e soprattutto prematuro. Infatti, la notizia della nascita dell’ottava stagione è molto recente, per cui non è possibile ufficializzare la produzione, così come è impossibile ufficializzare la data di uscita. Tuttavia, facendo una rapida analisi delle stagioni finora mandate in onda, è possibile “prevedere” qualcosa. Dalla quarta stagione in poi, infatti, la serie-tv ha seguito una specie di “schema di lancio” e le stagioni sono state mandate in onda a due anni di distanza le une dalle altre (2017, 2019, 2021 e 2023). Seguendo tale schema, potrebbe essere che Che Dio ci aiuti 8 possa uscire nel 2025: non ci resta che attendere aggiornamenti.

Quale sarà la trama di Che Dio ci aiuti 8?

Non esiste ancora una trama ufficiale per l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti. Ad ogni modo, però, si può immaginare che il convento sarà sicuramente scosso da nuove avventure e da nuove vicende tutte da vivere. La settima stagione di Che Dio ci aiuti si conclude con l’episodio numero 20, intitolato La ricerca della felicità. Sono diversi gli avvenimenti e sono diversi i personaggi coinvolti. Una cosa è certa: nel corso di Che Dio ci aiuti 7 c’è un personaggio particolare che comincia a prendere piede su tutti: è Azzurra Leonardi, interpretata da Francesca Chillemi. Probabilmente nell’ottava stagione sarà proprio lei a diventare una delle protagoniste assolute, ma ancora non c’è nulla di certo a riguardo. La sceneggiatrice Elena Bucaccio, però, ha rilasciato qualche piccola ma importante anticipazione:

Azzurra sarà una suora diversa rispetto a Suor Angela. Pur essendo entrambe fuori dagli schemi, hanno un approccio diverso alla fede e all’umano. Azzurra è una suora disordinata, tutta cuore e poca formazione, ma è pronta ad accogliere l’altro in maniera totale. Per noi è stata una scommessa. Ricordo quando Francesca Chillemi fece il primo provino per Azzurra Leonardi, per me non era giusta perché troppo bella e simpatica. E invece ne abbiamo fatto una suora credibile e a cui vuoi bene.

Il cast di Che Dio ci aiuti 8

Nel cast dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti il pubblico si aspetta di vedere di nuovo i volti di:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela (comparsa, cameo o comunque citata);

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi;

Pierpaolo Spollon: Emiliano Stiffi;

Fiorenza Pieri: Suor Teresa;

Federica Pagliaroli: Sara Luparini;

Emma Valenti: Ludovica Perini;

Ileana D’Ambra: Cate Saltalamacchia;

Filippo De Carli: Ettore;

Valerio Di Domenicantonio: Elia;

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Non ci resta che attendere aggiornamenti riguardo l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti: il convento tornerà a coinvolgere il pubblico.