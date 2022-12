La settima stagione di Che Dio ci aiuti sarà l’ultima per Elena Sofia Ricci, ossia Suor Angela, che comparirà solo in tre episodi particolari, prima di lasciare il posto a Francesca Chillemi.

La nuova stagione della fiction Rai, però, porterà anche un’altra novità importante: sul set arriverà anche un ospite speciale: Orietta Berti.

Che Dio ci aiuti 7: Orietta Berti arriva sul set a sorpresa

Sono diverse le novità che interesseranno la settima stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 che ha conquistato l’amore del pubblico. Ci sarà l’uscita di scena di Suor Angela, interpretata dalla grande Elena Sofia Ricci, che nella nuova stagione sarà sostituita da Azzurra (Francesca Chillemi), prontissima a imparare da Suor Angela tutti i compiti religiosi e a dare vita a nuove avventure.

Oltre a questa new entry molto apprezzata, ci sarà anche un’altra novità che interesserà un episodio in particolare, il 14° dei 20 previsti. Si tratta dell’iconica Orietta Berti, che presenzierà sul set interpretando se stessa in veste di guest star.

In particolare, gli sceneggiatori hanno scritto che Orietta Berti, arrivata ad Assisi per un concerto, sarà assalita da insoliti (e inspiegabili) attacchi di ansia e si ritroverà a cercare aiuto in Emiliano (interpretato da Pierpaolo Spollon), lo psichiatra del Convento degli Angeli custodi.

A quest’uomo la cantante chiederà in cambio la totale discrezione. In tale situazione però comparirà la gelosia da parte di una donna, Sara, interpretata da Federica Pagliaroli e anche lei new entry della nuova stagione. Pare infatti che dopo diversi dubbi tra Emiliano e Sara, tra un tira e molla e l’altro, i due avrebbero deciso di restare amici. Eppure, sentirlo parlare con la nota cantante farà scattare in lei una tremenda gelosia, se non uno shock. Solamente dopo una serie di equivoci e malintesi, Sara scoprirà che la donna misteriosa è in realtà Orietta Berti, che a sua volta si renderà conto che tutti i suoi attacchi di ansia sono sintomo della forte mancanza del marito Osvaldo.

L’ansia per la mancanza del marito ha divertito molto Orietta Berti perché, come lei stessa ha dichiarato, nella vita reale non è la mai capitato di provarla:

Osvaldo mi ha sempre seguita sul lavoro fino a poco tempo fa. Purtroppo, ora non può più farlo per problemi di salute ma prima mi accompagnava ovunque, anche ai concerti.

Anche Francesca Chillemi ha voluto offrire il suo personale pensiero sulla grande Berti:

Orietta è una forza della natura. La guardo in tv fin da quando ero piccola e mi ha trasmesso le chiavi del suo lungo successo, ovvero la sua integrità e il suo essere fedele a se stessa.

Quando esce Che Dio ci aiuti 7?

La settima stagione di Che Dio ci aiuti arriverà su Rai 1 nel 2023: non si ha ancora una data ufficiale, ma pare che le novità saranno numerose. Diverse new entry, ma anche diversi “addii”: Che Dio ci aiuti 7 sarà una vera e propria esplosione di intrattenimento.

L’attesa è quasi conclusa: si attendono aggiornamenti.