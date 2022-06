La serie televisiva italiana Che Dio ci aiuti è trasmessa su Rai1 dal 15 dicembre 2011 e dopo tanti anni gode ancora di estremo successo.

Per chi ancora non lo sapesse, la serie-tv Che Dio ci aiuti racconta la storia di Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci) che, insieme a tutte le sue consorelle, gestisce un convitto ospitante donne e persone provenienti da situazioni diverse le une dalle altre.

Suor Angela entrerà in contatto con le storie private (e relativi problemi) di tantissime persone che entreranno e usciranno dal famoso convento.

Una serie ricca di emozioni e sentimenti differenti: non essere coinvolti è praticamente impossibile!

Che Dio ci aiuti: le principali anticipazioni

Tra le principali anticipazioni della settima stagione (riuscirete ad aspettare il 2023?), ci sarà un vero e proprio cambiamento rispetto a tutte le stagioni precedenti.

Anzitutto, la protagonista della stagione pare essere Azzurra Leonardi – interpretata da Francesca Chillemi – ma già presente nella serie-tv già dalla prima stagione.

Insieme a lei lo psichiatra Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon, sarà un altro importante protagonista della stagione, acquisendo così una maggiore luce rispetto alle stagioni precedenti in cui è stato relativamente poco presente all’interno della trama.

I personaggi che lasceranno la serie-tv

In una serie-tv il cambiamento è sostanzialmente la prassi: ci sono attori e attrici che entrano e altrettanti che, per motivi diversi, escono.

Nel caso di Che Dio ci aiuti 7, le “uscite” saranno diverse.

Non vedremo più Erasmo Ferri e Ginevra Alberti, interpretati rispettivamente da Erasmo Genzini e Simonetta Colombu. La coppia, infatti, nella sesta stagione ha avuto un bellissimo lieto fine e, d’ora in poi, non saranno più presenti all’interno del convento di Suor Angela.

Molto probabilmente dovremo dire “addio” anche a Monica e Nico, interpretati da Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino. Proprio come Erasmo Ferri e Ginevra Alberti, anche questa coppia, raggiunto il lieto fine, abbandonerà il convento.

Suor Angela e Che Dio ci aiuti 7: ci sarà!

Una delle domande che sta spopolando tra i fan della serie-tv italiana è costantemente questa: Suor Angela, la protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci, sarà ancora presente?

Sono girate diverse voci sui social riguardo il suo presunto addio alla serie, ma è stata proprio l’attrice fiorentina a chiarire il punto della situazione. Quest’ultima, infatti, in una recente intervista ha comunicato che sì, lascerà la serie Che Dio ci aiuti prodotta da Lux Vide, ma lo farà gradualmente: un po’ alla Don Matteo, sostanzialmente.

L’attrice ha inoltre affermato con certezza che sarà presente per tutta la settima stagione della serie (quindi fan, non preoccupatevi!), ma lo sarà sempre più in maniera “velata”.

Vedremo Suor Angela protagonista dei primi episodi della nuova stagione e, piano piano, comincerà a essere sempre meno presente.

Elena Sofia Ricci ha ringraziato di cuore tutti i suoi fan che, ormai da tempo, la seguono e la amano come “Elena Sofia” e non come i personaggi che interpreta.

Per i più affezionati, sappiate che l’attrice fiorentina sarà impegnata nel ruolo di Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno, una produzione seriale completamente inedita.

Per il momento, attendiamo Che Dio ci aiuti 7 che, come sempre, non deluderà!