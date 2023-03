L’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda giovedì 2 marzo 2023. Il gran finale si avvicina e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa accadrà. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della nuova puntata.

Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni della nuova puntata

La serie-tv di Rai 1 continua a coinvolgere il grande pubblico. Arrivata alla sua settima stagione, Che Dio ci aiuti emoziona e stupisce a ogni episodio. L’ottava puntata della serie arriva giovedì 2 marzo 2023 in prima serata e le domande sono già numerose: che cosa accadrà? Ci saranno colpi di scena? A quanto pare sì.

Si tratta del terzultimo appuntamento della serie-tv prima della chiusura ufficiale e ancora sono molte le persone che continuano a sperare in un ritorno di Suor Angela per il gran finale. Nel corso dell’ottavo episodio ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio in Convento.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni e spoiler alert

L’ottavo episodio di Che Dio ci aiuti 7 è suddiviso come da prassi in due blocchi, intitolati rispettivamente La donna senza sonno e Non era destino. Nei due episodi succede di tutto e la trama si fa sempre più intrigante.

Suor Teresa ha come obiettivo quello di risolvere la questione con Elia, cercando una famiglia per il piccolo. La scelta è dunque quella di parlargli e di fargli capire che presto dovrà abbandonare il Convento. La suora, però, è ben consapevole delle difficoltà a cui potrebbe andare incontro comunicando la notizia a Elia e, di conseguenza, il piccolo troverà il giusto conforto tra le braccia di Sara. Ed è proprio Sara a essere sempre più gelosa di Emiliano, tanto da essere pronta a tutti pur di allontanarlo da Corinna. Nel frattempo, Cate scalpita per uscire con Giuseppe, ma la serata non va proprio come la donna si era immaginata. Infine c’è Ludovica, che continuerà a ignorare ogni tentativo di Ettore per avvicinarsi a lei. Il suo unico interesse? Dimostrare l’innocenza della madre.

In Convento arriva anche un nuovo personaggio, Enrico, un seminarista con un passato da pugile. L’uomo è stato “spedito” in Convento dopo l’allontanamento di Suor Angela, ma Azzurra trova l’uomo abbastanza enigmatico e non si fida completamente, tanto da pensare che possa nascondere un segreto non da poco.

Insomma, dopo l’addio di Suor Angela, il Convento è nelle mani di Azzurra e stando alle varie anticipazioni, ne accadranno delle belle.

Che Dio ci aiuti 7: dove vedere la serie-tv

La settima stagione di Che Dio ci aiuti va in onda su Rai 1 in prima serata, alle 21:25. Gli episodi della serie-tv potranno essere seguiti in live streaming su RaiPlay ed è bene ricordare che sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate del 2023 e tutte le precedenti stagioni.

Che Dio ci aiuti 7 è composta da 20 episodi, mandati in onda a blocchi di due ogni serata. Giovedì 2 marzo 2023, infatti, andranno in onda rispettivamente il 15° e il 16° episodio. Il gran finale, infine, è previsto per il 16 marzo 2023.