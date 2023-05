Quando inizia Temptation Island 2023? Coppie e concorrenti

“Temptation Island“, uno dei programmi televisivi più seguiti, sta per tornare. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quando andrà in onda e chi saranno i concorrenti.

Temptation Island 2023: quando inizia?

La decima edizione del programma televisivo “Tempation Island” sta per tornare. Il reality show dei sentimenti partirà lunedì 26 giugno 2023, su Canale 5 in prima serata. A dare questa anticipazione è stato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram:

“A breve inizieranno le riprese dei 21 giorni canonici. Come già detto, tra i single e le single che tenteranno le varie coppie, potremmo trovare qualche volto già noto di Uomini e Donne.”

Quindi a breve dovrebbero iniziare le riprese. Alla conduzione del programma dovrebbe esserci sempre il conduttore Filippo Bisciglia, concorrente del “Grande Fratello 6“. Queste le sue parole a riguardo poco prima che la trasmissione fosse riconfermata:

“Sto cercando di capire se vogliono riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al cento per cento, però è chiaro che mi piacerebbe tornare con una nuova edizione.”

Temptation Island 2023: le coppie

Non si hanno ancora informazioni circa le coppie che parteciperanno a questa nuova edizione del programma, quello che è certo è che non ci saranno volti noti. Potrebbero invece esserci personaggi già visti a “Uomini e Donne” nei tentatori. Quest’anno la location potrebbe essere la stessa della passata edizione, infatti le coppie, i tentatori e le tentatrici, saranno ospiti di un resort in Sardegna per circa ventuno giorni, probabilmente il resort da sogno di Is Morus Relais che si trova a Santa Margherita di Pula, vicino a Cagliari. Un posto davvero da sogno, con ben sette ettari di terreno tra spiaggia, camere e servizi di elevata qualità.

Temptation Island 2023: anticipazioni

Oltre alla location, il format del programma televisivo “Temptation Island” non cambierà per questa decima edizione. Ci saranno sei coppie, non sposate, rinchiuse per 21 giorni in un resort. Le coppie verranno divise, i maschi da un parte e le femmine dall’altra. I vari partecipanti verranno tentati da 12 donne e 12 uomini single, il tutto allo scopo di vedere se le coppie sono solide oppure no. Ogni settimana i membri delle rispettive coppie verranno convocati al falò per vedere i filmati riguardanti il proprio partner. Saranno stati traditi? Ci saranno stati dei baci? Al termine dei 21 giorni, sotto la guida del conduttore, Filippo Bisciglia, ogni membro delle diverse coppie farà un resoconto dei giorni trascorsi nel resort, poi, ognuno dei partecipanti al programma, deciderà se porre fine alla propria relazione o se invece continuarla.

Il programma è giunto ormai alla sua decima edizione, la prima volta è andato in onda nel lontano 2005, ed era stato condotto da Maria De Filippi e si chiamava “Vero Amore“. Lo scorso anno la trasmissione non è andata in onda.

Non resta che attendere il prossimo 26 giugno per l’inizio della nuova edizione di “Temptation Island” e vedere cosa sapranno regalarci le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco e tutti i vari tentatori.