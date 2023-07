Chanel Totti in vacanza con Totti e Noemi: un piccolo regalo per Ilary Blasi

Chanel Totti e la sua vacanza con papà Totti e Noemi: la figlia di Ilary Blasi pensa alla sua mamma e acquista per lei un dolce regalo. Un pensiero simbolico che posta anche sule storie di Instagram, e che siamo certi farà sciogliere il cuore della sua mamma. Ma di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Chanel in vacanza con Totti e Noemi: un regalo per Ilary Blasi

Col cuore, la dolce Chanel è sempre vicina alla sua mamma, anche quando si trova in vacanza con papà Francesco, in California. Con loro c’è anche la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, hanno dichiarato la fine della loro relazione lo scorso anno, nell’estate del 2022. Poco dopo poi, mamma Ilary è partita per una vacanza in Africa insieme ai figli.

Sicuramente, anche questa estate la bella Ilary stupirà i suoi ragazzi con una splendida meta vacanziera: al momento però, Chanel si trova a vivere un emozionante viaggio americano, con il suo papà e la sua nuova fiamma.

L’atmosfera sembra rilassata e gioiosa, anche se il cuore della ragazza è sempre rivolto alla madre: per questo, nelle sue stories di Instagram, pubblica la foto di una piccola targhetta rosa, che riporta la scritta in inglese: “Per mamma. Molte donne fanno cose nobili, ma tu le sorpassi tutte.” Dalla foto riusciamo anche a intravedere il logo di un noto brand di gioielleria americano. Ciò fa intendere che la sedicenne abbia scelto di regalare un gioiello a mamma Ilary.

Tra qualche giorno Chanel, Christian e anche la piccola Isabel, saranno di ritorno. A casa invece, sono rimasti i fidanzati di entrambi i figli: Melissa Monti, legata a Christian, e Cristian Babalus, di recente entrato a far parte della vita della bella Chanel.

Vacanze separate ma felici

Le bella e biondissima Ilary, nel frattempo, si gode la compagnia del suo nuovo compagno Bastian Muller, ed il caldo sole del Brasile: infatti, i due sono apparsi sui social della showgirl, mentre si divertono a Rio De Janeiro, tra locali alla moda e spiagge assolate.

Totti e Ilary dunque, sono stati certamente in grado di tenere unita la loro famiglia, anche nella separazione: vacanze divisi, ovviamente, includendo a volte anche i rispettivi nuovi partner, ma senza destare scandali o creare delle inutili polemiche.

E a settembre cosa accadrà? Sappiamo per certo, dalle ultime comunicazioni provenienti da Mediaset, che Ilary Blasi non è stata riconfermata per la prossima stagione di Canale5.

La bella showgirl, che ha debuttato proprio su questa rete quando aveva solo 18 anni, ha condotto nel corso degli ultimi anni, alcuni reality show di successo come Grande Fratello Vip e L’sola Dei Famosi.

Che cosa riserva il futuro alla bella Ilary, per la prossima stagione televisiva? Siamo ansiosi di scoprirlo: al momento, però, possiamo continuare a seguirla sui social e anche a vederla quotidianamente in spot e pubblicità importanti, che ormai da anni l’hanno scelta come volto del proprio brand.