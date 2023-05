Chanel Totti: polemiche e critiche per la torta di compleanno

Nelle ultime ore Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è stata invasa da una pioggia di critiche e polemiche. Scopriamo insieme il perché.

Chanel Totti compie 16 anni

Sabato 13 maggio Chanel Totti ha spento 16 candeline. Ha deciso di trascorrere il suo giorno speciale a Lugano con mamma Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller. Insieme a loro anche Cristian Babalus, con cui la giovane ragazza fa coppia da qualche settimana. Ed è proprio in occasione del suo compleanno che i due sono usciti per la prima volta allo scoperto, postando su Instagram una tenera foto. E dopo un weekend all’insegna dell’amore e del relax, Chanel Totti ha organizzato una festa in un locale a Roma con i suoi amici più cari.

La torta di compleanno fa discutere

Una festa come tante altre, ma che sarà ricordata per un particolare: la torta di compleanno. Il dolce scelto da Chanel Totti era tutto rosa, decorato con panna e al centro la scritta “Reggo più alcol che persone“. Una frase che è stata duramente criticata sui social. Numerosi commenti negativi, come: “Non oso pensare a 20 anni cosa farà“, e ancora “A 15 anni scrivi queste cose, ma non ti vergogni?“. Le polemiche sono continuate: “Avessi fatto io una scritta del genere alla tua età, mia madre mi avrebbe mandato dallo psicologo“. Si legge poi un altro commento: “Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza… a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande“. Altri però hanno preso le sue difese dicendo: “Non è diversa da tante ragazze della sua età ma non credo che andate sotto ai loro profili a scrivere cattiverie. Commenti vergognosi soprattutto da gente adulta, poi quando ci sono episodi bullismo tutti a indignarsi. Se questo è l’esempio che date ai vostri figli.. Non c’è speranza“. Gli utenti del web non si sono risparmiati, ma la giovane ragazza ha ignorato gli insulti sforando un grande sorriso. D’altronde, Chanel Totti è ormai abituata alla critiche.

Chanel Totti al centro del mirino

A dicembre 2022 Chanel Totti è stata travolta dagli insulti per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica. Recentemente invece è finita al centro del mirino a causa del suo nuovo fidanzato Cristian Babalus. Una storia nata da poco, ma che ha già scatenato tantissime polemiche. Nonostante i due siano usciti allo scoperto soltanto qualche giorno fa, la loro relazione è stata svelata sui social da Martina De Vivo, ex compagna del ragazzo e madre di sua figlia, che l’ha accusato di tradimento. Voci alle quali Chanel Totti non ha dato molta importanza. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, tant’è che sono già arrivate le presentazioni ufficiali in famiglia. Dopo il weekend con mamma Ilary Blasi ed il compagno, manca solo l’incontro con papà Francesco Totti e Noemi Bocchi… aspetteremo con ansia!