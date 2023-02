Noemi Bocchi potrebbe essere in attesa di un figlio e in rete è spuntato un indizio in merito alla questione.

Secondo il settimanale Gente Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero essere in procinto di avere il loro figlio e a confermarlo sarebbe stato un indizio inequivocabile lasciato dalla flower designer nella sua auto.

Noemi Bocchi è incinta? L’indizio

Secondo il settimanale Gente Noemi Bocchi avrebbe lasciato nella sua auto una cartella medica della clinica Mater Dei, la stessa in cui avrebbe dato alla luce i suoi due figli.

La flower designer aveva raggiunto Francesco Totti insieme ai due figli per un pranzo in un ristorante di Roma e avrebbe lasciato la cartella sul cruscotto della sua auto, in bella vista. Nell’ipotesi in cui i due aspettassero un bambino è possibile che la Bocchi si affidi alla stessa clinica in cui ha già dato alla luce i suoi primi due figli, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

In passato Francesco Totti non ha fatto segreto di desiderare un quarto figlio insieme alla sua ex moglie, Ilary Blasi, e in tanti si chiedono se lui e la sua nuova compagna siano alla ricerca di un bambino che possa consacrare ulteriormente la loro storia d’amore.

Un paio di mesi fa la coppia è andata a convivere in un nuovo appartamento a Roma e nei prossimi mesi Totti sbrigherà le ultime pratiche di divorzio insieme all’ex moglie, in tribunale.

I due hanno mantenuto il massimo riserbo sulle cause della loro rottura e in tanti, tra i loro fan, sono curiosi di sapere se emergeranno ulteriori sviluppi in merito alla vicenda.