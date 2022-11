Il reality thriller tutto italiano arriva alla sua terza stagione: Celebrity Hunted 3 approda su Amazon Prime Video con nuovi protagonisti e un solo grande obiettivo, rimanere nell’anonimato.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova stagione.

Celebrity Hunted 3: quando esce la nuova stagione e dove vederla?

Nove personaggi famosi stanno per iniziare la loro fuga: Celebrity Hunted 3 arriva su Amazon Prime Video a partire da giovedì 17 novembre 2022.

Gli episodi disponibili a partire da tale data saranno tre e già a partire dalle 9:30 si avrà la possibilità di prenderne visione. Viene da sé che per accedere alla terza stagione del reality thriller è necessario essere iscritti al servizio di Amazon Prime.

Celebrity Hunted 3: in che cosa consiste il reality

Il format è lo stesso delle due stagioni precedenti. Celebrity Hunted 3 racchiude un gruppo di nove personaggi famosi pronti a fuggire in giro per l’Italia in una vera e propria caccia all’uomo. I protagonisti dello show hanno l’arduo compito sia di mantenere anonima la loro identità, sia di preservare la loro libertà per un totale di due settimane. A complicare il tutto, la limitata disponibilità economica a loro disposizione.

I nove vip, infatti, avranno a disposizione una carta con 70€ al giorno e un vecchio telefono: le difficoltà sono altissime.

Fuggire è la prima missione, ma fuggire da chi? A dare la caccia alle nove celebrità ci saranno alcuni tra i più noti investigatori professionisti, veri e propri esperti di cyber security, human tracker arrivati direttamente dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. Così i cacciatori avranno a loro disposizione numerosi mezzi per rintracciare i fuggitivi (tracciamenti telefonici, telecamre, targhe, sistemi di riconoscimento e così via): la sfida sarà molto complessa e l’adrenalina andrà a mille.

I protagonisti di Celebrity Hunted 3

I protagonisti della terza stagione di Celebrity Hunted sono nove, alcuni dei quali affronteranno la fuga in coppia, mentre altri avranno il compito di fuggire in solitaria. Il cast di Celebrity Hunted 3 si compone di alcune personalità appartenenti al mondo del cinema, della musica e dello spettacolo in generale: ecco i nomi.

Luca Argentero e Cristina Marino

Salvatore Esposito e Marco D’Amore

Katia Follesa

Ciro Priello e Fabio Balsamo

Rkomi e Irama

Durante la conferenza stampa dedicata al thriller reality erano presenti tutte e nove le celebrità protagoniste e non sono mancati commenti a riguardo:

Ci si dimentica di essere seguiti dalle telecamere mentre sei in gioco e sia io che Luca ci siamo molto divertiti a scappare. Sono contenta soprattutto di aver fatto vedere un lato un po’ più nascosto di me ma soprattutto anche di Luca che è solitamente invece molto serio e ligio al lavoro.

Queste, ad esempio, sono state le parole di Cristina Marino, in coppia e in fuga con Luca Argentero.

Quante sono le puntate di Celebrity Hunted 3?

Celebrity Hunted 3 si compone complessivamente di sei puntate. Giovedì 17 novembre 2022 Amazon Prime Video offre la possibilità di vedere i primi tre episodi del reality; i restanti tre episodi, invece, saranno disponibili dal 24 novembre 2022.