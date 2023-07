Stefano De Martino, dopo la nuova rottura con Bèlen Rodriguez, è stato avvistato in Sardegna insieme alla sorella di Bèlen, Cecilia e al compagno Ignazio Moser. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cecilia e Ignazio Moser contro Bèlen Rodriguez? Perché la coppia era con Stefano De Martino

Da diverse settimane non si fa altro che parlare dell’ennesima rottura tra la showgirl Bèlen Rodriguez e il conduttore televisivo e ballerino Stefano De Martino. Dopo anni di tira e molla, i due si sono lasciati nuovamente. Bèlen, tra l’altro, è stata paparazzato accanto all’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale ha partecipato alla festa di Ignazio Moser, festa alla quale Stefano De Martino non è stato invitato. Ancora non si sa se Lorenzoni sia o meno il nuovo compagno di Bèlen, ma pare che De Martino sia rimasto molto deluso dal comportamento della famiglia Rodriguez. Stefano De Martino ha deciso di partire per una vacanza solitaria in Sardegna, tra sole, cibo e movida. Sul suo profilo ufficiale di Instagram l’ex ballerino di “Amici” ha pubblicato diverse foto dei posti che sta visitando sull’isola, tra cui l’Isola di Cavallo e Poltu Quatu. Mentre di trovava in un locale in Sardegna, Stefano De Martino ha incontrato casualmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha segnalato la cosa dopo alcune foto scattate da dei fan, che hanno specificato che De Martino e la coppia Rodriguez-Moser non erano seduti allo stesso tavolo, quindi l’incontro è stato casuale. I tre si sono scattati anche delle foto insieme, a dimostrare che i rapporti sembrano buoni e non tesi come si pensava. Stefano De Martino ha poi continuato a postare foto della sua vacanza solitaria.

Bèlen Rodriguez e il post misterioso

Mentre Stefano De Martino si trova in Sardegna per una vacanza solitaria, incontrando per caso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Bèlen ha postato alcune foto che hanno portato molti a pensare che fosse una frecciatina all’ex marito. Nel post postato da Bèlen sul suo profilo ufficiale di Instagram ci sono una carrellata di foto, la terza è quella più misteriosa: si vede infatti una coppia che si bacia, ma non si riesce a capire di chi si tratta. Alcuni fan hanno detto che è una foto vecchia di Bèlen e Stefano De Martino e che secondo loro erano tornati insieme, secondo altri si tratta invece di una montatura al fine di mantenere alta l’attenzione mediatica. Il quarto scatto però è alquanto significativo, in quanto è presente la scultura iconica di Stefano Bombardieri che ritrae un rinoceronte sospeso nel vuoto, che è proprio il simbolo della città di Brescia dove vive Elio Lorenzoni. Nel quinto scatto invece si vede un garage. Un utente ha svelato il mistero con queste parole: “ha mostrato solo gli scatti di questi giorni con Elio. Il suo garage con auto e moto e il rinoceronte con il cuore che dovrebbe essere il simbolo della città in cui vive Elio”. Insomma il mistero dovrebbe essere risolto, si aspetta solo che Bèlen confermi la nuova relazione.